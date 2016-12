Cantata

To je skvělé. V důležitých parametrech je na tom překlad tak, že se věci dají nastavit bez problému. A čemu se hned neporozumí, na to se po chvíli pozorování přijde. Clementine i Cantatu používám. (a Amarok taky - ovšem s vlastním doplňovaným překladem) :-)



Některé věci sice mohou vypadat jako něco, na čem se stále pracuje, ale nejsou to pokusy na zvířátkách, a případné změny, jak vycházejí verze, jenom odrážejí snahu o kultivaci; nebo změnu, kdy předchozí i změněný stav jsou brány jako vyhovující.



Základem pro příjemný poslech je samozřejmě rozsáhlá sbírka hudby, i když není potřeba, aby vám zabrala 250 GB disk. A když Cantata pojede i pod Windows, což jsem teď nezjišťoval, proč ne? Mně k napsání textu přivedlo to, že se to rozběhlo hned po rozbalení.



A kdyby se stalo, a nejelo to, tak se podívám do svého seznamu, který další přehrávač hudby se stal v minulosti předmětem mého zájmu, a nepřehrává zároveň i video. Ty se můžou zařadit do jiné skupiny.