Re: Knowthelist

fri

Dneska ty možnosti jsou jinde. Známý dnes bude pro práci DJe program Mixxx, ale nějak tym nevidím, že by inzerovali promítání něčeho na zeď.



Co tak něco uměleckého. Využil byste v té době GLMixer?



https://code.google.com/p/glmixer/



https://code.google.com/p/glmixer/wiki/Screenshots



Ten zvuk by v tomto případě zřejmě musel být současně zpracováván jinak - programem jako je Knowthelist, Mixxx apod., anebo ty písničky pouštět čímkoli jiným. Připravit si vystoupení dopředu.



Na stránkách se píše:



The sound in the video sources is ignored, because mixing audio and graphics have too different criteria and requirements. The idea is that the video mix you do in GLMixer accompany a music or a live performance.



Live and performance



GLMixer allows to do real time video performance and to be very reactive to external events; the goal is to allow a video artist (or VJ) to interact with musicians (or DJ) while performing together. Unlike video-editing sofwares, GLMixer applies the effects and operations on the fly.



You can save your working sessions (.glm file) corresponding to a particular arrangement of your videos (e.g. the mix for a song) and smoothly switch to another session with a simple clic (e.g. for the next song).



Live video sources like webcams can also be mixed (USB and firewire).