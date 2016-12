Re: Re: Re: KXStitch

fri

Odpovědět Odkaz

Video se mi líbilo.



Vede to k zamyšlení, jak se věci vlastně dnes dělají. A kde se dělají. Pak jsem se díval na video, kde rozbalují a sestavují vyšívací mašinu:



https://www.youtube.com/watch?v=XOpw5BwXIp0



Moje představy se doposavad točily kolem velkých textilek, co tu byly v 19. století a ve 20. století, aniž bych uvažoval nad tím, kdo dnes následně látky vyrábí ve velkém, kdo je zpracovává, kdo šije oblečení a pro koho (rozdílná cenová hladina) a kdo dělá detaily, aby to pak nakonec šlo prodat. jak velké jsou dnešní firmy, a kde jsou? Spousta malých hráčů, kteří se chtějí tímto živit.



Co se v tomto odvětví vyrábí tady v ČR? Jediné, čeho jsem si před lety všiml, byl výsledek práce nějakého českého výzkumáku (nebo to bylo při vysoké škole?) někde snad ve východních Čechách (?), kde měli vynalézt revoluční způsob tkaní látek. Na obrázku to vypadal, že to z té mašiny leze, a nepotřebovalo to, aby přes nějakou jehlu postupně procházela vlákna/nitě.



Když to dnes dělají stroje, tak proč se "hadry" v představě zdejších lidí dovážejí z Asie. Protože tam vyprodukují víc bavlny, víc hedvábí, ...?