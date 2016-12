Linux Deepin

Distribuce je hrozná. Vzhled nic moc, mnohem horší než např. KDE. Skoro nic v Deepin Linuxu nejde nastavit, možnosti nastavení jsou velmi omezené. Člověk se musí smířit s tím, jak to udělali.



Oceňuji množství práce autorů distribuce, ale potřebovalo by to celé přepsat, předělat, upravit.



Co se týče blogu samotného, je to samý screenshot a minimum textu, skoro žádná zmínka, že distribuce má taky pořádné bugy.