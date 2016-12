Re: Lollypop

fri

Odpovědět Odkaz

Cíl příspěvku je informativní. Není to "zprávička" převzatá odjinud, není to technický článek. Je to nepravidelné, dobrovolné. Příspěvek se objevuje v seznamu napravo, kde není tolik vidět, takže pokud nevíte, o jakého autora jde, tak si to nemusíte uvědomovat.



Jiní autoři (bývalí přispěvatelé) píší kvalitní příspěvky pojaté jako pravidelné články tady nebo jinde, nebo nepíší vůbec, řeklo by se. Někteří už vyrostli. :-)



Příspěvek je zařazen do patřičné kategorie. Sdělení je uděláno pomocí obrázků, převzatých oficiálních charakteristik, pokud jsou na oficiálních stránkách projektu, takže se nemusí základ, na který se pak nabaluje další, kvůli cíli výše moc vymýšlet: kdo, co, jak. K tomu navíc je to ve výsledku více než pár slov, aby to nebyl jen překlad seznamu vlastností, což samo o sobě jako typ článku přední novinářskou příčku neobsadí. Kdo ví, co z toho na začátku bude, třeba nuda. Ale když se uplatní moje intuice a hravost, je to na konci v něčem jiné, než předchozí příspěvek. Něco na tom může zaujmout, zbytek zůstane ležet jen tak.