Ten slovosled je funkční. Je záměrně pojatý tak, že nerozptyluje, totiž přináší nějaká sdělení. To je vše. Je to, myslím, i jedno z doporučení pro překladatele, např. na českých stránkách pro překladatele, aby se krotili v přemýšlení a vymýšlení si. Tím se samozřejmě nemyslí práce s textem. Klidně se můžeme kdykoli zamýšlet, že něco se slovosledem uděláme nějak, za chvíli jinak, a potom, když na to přijde si to ještě jednou upravíme, a zase to bude vypadat nějak. Občas se taky dá setkat s tím, že se v nouzi nejvyšší úplně zapomene, jak co autor překládaného textu napsal-(a tím zamýšlel) a vyjádří se to vlastními slovy. K většímu uplatnění toho přístupu mají snad blíže (začátečnický sklon) ti, kteří toho tolik nepřeložili, protože to nevnímají jako zbytečné. Ale je to srozumitelný postoj. Ten překlad v uvítacím okně vypadá možná odtažitě, chladně, nezúčastněně, jestliže ne všechny pohladí a zahřeje, ale o to více profesionálně. Můžete zase jistě napsat, že je to rádoby profesionalita. Já bych jednoduše řekl, že to vychází ze zkušeností.

Mageia a OpenMandriva - spolupráce

fri

Mageia vznikla v určitých podmínkách již před lety, rok 2010, podzim, předpokládám, tehdy z určitých důvodů (předtím to bylo delší čas pro její zakladatele zřejmě nejisté, co se týče i mzdové stránky věci, pokud pracovali jako zaměstnanci), jako je udržitelnost vývoje za využití dostupných prostředků. O tom se psalo, nebo se na to můžeme zeptat na mageia.cz, kdyby jsme si to už nepamatovali.



OpenMandriva vznikla o něco později. Jak je na tom ta část firmy, co měla kapitálové problémy, dnes, nevím, ale směřovali to potom na projekt OpenMandriva. Jestli si to vybavuju, tak tam byla svého času i nějaká snaha o opětné spojení, ale to bylo ze strany Mageia očividně odmítnuto.



Čím se bývalí zaměstnanci firmy Mandriva etc. živí dnes, nevím, jací lidé dělají OpenMandrivu, nevím. To je to, co by mě zajímalo. Spolupráce, a nejen zhrzené pocity by se snad přece mohly časem rozvinout, no ne? :-)



Takže, kdo dělá Mageiu? Takže, kdo dělá OpenMandrivu? Co o sobě navzájem ví, a co chtějí - třeba v životě dosáhnout?



Pro mě to, jestli zrovna distribuce, kterou jsem vyzkoušel, jede na všem, ale vůbec ne na jednom z mých strojů, toho tolik neznamená.



Výše jsem psal o tom, že mě zajímají (vysoké) cíle, lidé za tím, směřování. To nese výsledky. Třeba by mě zajímalo, jak jsou na tom obě distribuce z hlediska počtu a kvalifikace přispívajících vývojářů. Lokalizace je hračka, i když časově náročná.



Ví někdo něco? Kdo a proč se zapojil/nezapojil. Graf nárůstu/poklesu nově příchozích vývojářů atd. Počty balíčků, prostě takové ty věci, co se jimi dá ohánět.



Klidně bych si OpenMandrivu nainstaloval, ale teď mi na počítačí frčí Mageia, a tak nemám kde zkusit to, co je pro mě jako naprosto běžného uživatele běžné, základní, nezbytné, i když očekávám, že to bude podobné neřkuli stejné, ať vezmu kteroukoli z vyspělejších -> čti pracovními silami oplývajících distribucí, protože to všechno dělají zas a jen lidé. Rozbité jsem už viděl i aktualizacemi kdeco.



Mageia/OpenMandriva má takové výsledky, jaké má, a má ty lidi, které má.