Musím konstatovat, že se tvůrcům instalátor opět nepovedl, okopírovali ho včetně chyb z minulé verze. Co mi vadí nejvíce je absence balíčků grubu 2, který je nabízen v instalátoru. Když si grub 2 vyberete, instalace se ukončí. Grub 1 odmítám, mám na disku multiboot a musel bych si grub 2 nainstalovat stejně, což je práce navíc. Při nstalaci s užitím nvidia, kartu mám na počítači, se mi objeví okno s volbou jazyka na pravé straně obrazovky, takže si jazyk nemohu vybrat. To je podstatný problém navíc se objevující v minulých verzích, který mohl být dávno opraven. Tak to jsou dva důvody pro negativní hodnocení mageiy.