Re: Quimup - MPD - nastavení a používání

fri

Výhody MPD nepopíšu, neb jsem je nestudoval. Pro běžného uživatele, když to musí nastavit aspoň tak, jak to doporučuje autor Quimupu, jen aby to běželo, nebo dokonce narazí na to, že to hned běžet nechce (neb on se v tom bez přečtení nějakého základního návodu na stránkách určených MPD ani nevyzná), to může být jen mrzutost.



Na co myslí Johan Spee, na čem pracuje? Jeho vlastními slovy:



"I am currently working on a xmms2 port of quimup for 1 main reason: mpd

is hard to set up and use, and xmms2 is easy to use and set up."