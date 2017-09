Linux E X P R E S

Čím zpracovávat vektorovou grafiku v Linuxu

Jirka

Jelikož nemám ambice profesionálního grafika, tak už léta nedám dopustit na OO/LO Draw. Pro jednodušší kresby apod. technického charakteru je bezkonkurenční, na rozdíl od např. Inkscape není "přeplácaný" a vše je intuitivní.



Nechápu, proč v rámci celého balíku OO/LO je nejvíc "vidět" Writer, přičemž Draw je tak trochu na vedlejší koleji.



Osobně při tvorbě dokumentace (pro sebe nebo pro spřátelené okolí, prioritou je stručnost, názornost a úplnost informace - ne, fakt to nesplňuje jakákoliv ISO atd.) používám Draw spíš než Writer. Maximálně mi na něm totiž vyhovuje zcela volné umisťování objektů a jejich pozdější "neskákání" po různých změnách v dokumentu. To lze ještě umocnit zamčením velikosti a/nebo umístění...



No a export do hybridního formátu (*.pdf s přibaleným *.odg) je při požadavku na dobrou zobrazitelnost a zároveň možnost editace úplně perfektní. Snad je jen škoda, že taková věc nemá svoje MIME (či jak bych to nazval) a mnou občas zkoušená přípona *.pdfodg je ne všude funkční...