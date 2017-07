Linux E X P R E S

Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Honza

Narazil jsem na problém, kdy mi konverzace popletly přílohy. U jedné zprávy byla k otevření jiná příloha, než měla být. U týdenních reportů to byl docela problém, protože v jednom z cca 20 případů neseděla čísla (byla k jiným mailům přiřazena shodná příloha). Začal jsem začal pátrat. Odesláno OK, na IMAPu OK, v Thunderbirdu špatně. Po vypnutí konverzací i v Thunderbirdu OK.

Visuálně je to skvělé řešení, moc se mi líbilo, ale z tohoto důvodu jsem od něj musel odejít. Pokud vyřeší i tyto nedostatky, rád se k němu rychle vrátím!



Visuálně je to skvělé řešení, moc se mi líbilo, ale z tohoto důvodu jsem od něj musel odejít. Pokud vyřeší i tyto nedostatky, rád se k němu rychle vrátím!

Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Petr Valach

Článek je fajn, je to dobrý přehled k tomuto doplňku, který znám - no, vlastně už léta. Nikdy jsem mu ale nepřišel na chuť. Je pravda, že je to fakt radikální změna, ale v mém případě způsobuje akorát ohromné znepřehlednění. U mě totiž nefunguje režim, že bych si s někým psal stylem ping-pong (napíš, on mně, já jemu, on mně, ....), takže ve vláknech moc zpráv nemám. Nicméně v práci právě tohle bylo velkým tahákem. Pro kolegu je to jednoznačná věc a Konverzaci používá. Pro kolegyni je Konverzace důvodem, proč používat ptáka.

Uvidím, ještě mu dám šanci... ale zpomaluje načítání zpráv, to mi vadí.



Uvidím, ještě mu dám šanci... ale zpomaluje načítání zpráv, to mi vadí.

Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Lukáš Jelínek

Thunderbird je při načítání zpráv pomalý sám o sobě, už od verze 3. Trvá i několik minut, než se po spuštění načtou nové zprávy ze serveru. Asi to souvisí s indexováním, ale nechápu proč. Opera je v tomto bleskově rychlá - ale na poštu ji nepoužívám z jiných důvodů (hlavně kvůli velmi svéráznému označování spamu, jehož logiku jsem vůbec nepochopil). Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Honza Jaroš

Odpovědět Odkaz Ale to musí dělat až při velkém množství zpráv, ne?

Alespoň já nic takového nepozoruju a to Thunderbirda provozuju nad ecryptfs - ale taky zprávy průběžně mažu, takže i moje největší složka obsahuje tak kolem 1500 zpráv. Je to Thunderbird 17.0.3 pod Gentoo (čili kompilovaný ze zdrojáků), v rozšířeních pouze Enigmail a Zindus... Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Lukáš Jelínek

No mám tam těch zpráv "trochu víc". Například jen konference LE má okolo 8000 zpráv. Celkem tam bude pár desítek tisíc zpráv. Nicméně by to nemělo mít až takový vliv, pokud to indexování není udělané vysloveně blbě. Re: Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Honza Jaroš

Odpovědět Odkaz I tak - jestliže mi otevření Thunderbirdu se složkou obsahující 1500 zpráv trvá možná tak vteřinu, přijde mi zvláštní, že by pětinásobné množství zpráv trvalo v řádu minut. Nemůže být něco špatně v profilu?



Zkusil bych spustit 'thunderbird -ProfileManager', vytvořit vedle stávajícího druhý profil a vyzkoušet, jestli to bude tak pomalé i s čistou databází... Re: Re: Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Lukáš Jelínek

Mám to identicky nastaveno na 3 různých počítačích a na každém ve dvou OS (všude mám dual boot). Chová se to všude úplně stejně, nezávisle na tom, jak dlouho je to nainstalované. Pravdou je, že mám docela dost složek a většina se kontroluje na přítomnost nových zpráv. Je možné, že právě v tom je ten problém. Začal se ale objevovat právě se zmíněnou verzí 3 (rok 2009?), verze 2 byla v pohodě. Nemohu bohužel příliš srovnávat s jinými klienty, protože významněji teď používám jen webový RoundCube (který je nakonfigurován pro přímou on-line práci přes IMAP), což je výrazně jiná situace. Možná by pomohlo sledovat IMAP komunikaci a vypozorovat tam něco významného - až budu mít čas a náladu, přehodím to na stunnel, abych mohl Wiresharkem sledovat, jak to komunikuje. Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Petr Valach

Nevím, já mám mizerné připojení, ale na pomalost načítání si nestěžuju. I v případě ptáka platí - pucovat, pucovat! Plugin ThunderPlunger... Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Lukáš Jelínek

Díky, zkusím. Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

otula

Odpovědět Odkaz Také mám s rychlostí TB jen ty nejlepší zkušenosti. Mám v něm maily z 9 schránek od roku 2001, odkdy ho používám, zabírají cca 2.5 GB, přičemž všechno běhá krásně rychle včetně vcelku slušné antispamové kontroly a mnoha filtrů.



Před pár lety jsem si říkal, že Kmail o nějaké zlomky vteřiny rychleji startuje, tak jsem se rozhodnul ho vyzkoušet. Poté, co jsem do něj načetl maily z Thunderbirdu a nastavil antispam (který přitom fungoval velmi pochybně), stal se naprosto nepoužitelný. Velmi rychle a vděčně jsem se k TB vrátil. Re: Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Petr Valach

Odpovědět Odkaz OK tak přidám svoje zkušenosti. Můj ptáček má kolem 3 GB archivu. V práci má kolega v ptákovi 15 GB... každý rok to jsou asi 4 GB. A je to tam asi tak za 4 roky, cca. Takže docela slušná petelice.

Rychlost je pořád stejná...



KMail? Ne, děkuji, nechci.... Už jsem se vyléčil. Re: Re: Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

otula

15 GB? Sakra :-D No možná bych měl také podobnou cifru, jenže všechny milé kamarády a kamarádky, kteří mi začnou přeposílat ptákoviny, dost nevybíravým způsobem krotím, stejně tak každého, kdo nacvičuje takové věci, jako že třeba fotky posílá mailem... :-) Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Petr Valach

Odpovědět Odkaz A jak jinak nám mají zákazníci fotky posílat, než mailem :D :D právě šnekovitost Outlooku byla hlavním důvodem k přechodu na TB. A jelikož jedeme v grafické branži, tak samozřejmě velikost příloh pěkně kyne.



Ale taky je pravda, že kolega, když posílá velkou přílohu, využívá implementaci cloudu. Aspoň něco jsem ho naučil :-) Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

otula

Třeba přes FTP? :-) Zatím každý (myslím tím firmy), komu jsem potřeboval poslat něco většího, měl pro zákazníky zpřístupněno FTP. Neříkám, že je to ideální - všude to spoléhá na slušnost zákazníků, protože používají stejný účet - ale určitě je to lepší, než to cpát do mailu :-) Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Lukáš Jelínek

Není třeba spoléhat na slušnost, některé FTP servery jdou nakonfigurovat tak, že lze uploadovat, ale nic dalšího. Nebo lze použít incron a soubory automaticky zpracovávat hned po ukončení uploadu ;-) Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

otula

Díky za info, zase jsem o něco vzdělanější. Nicméně všechny FTP servery, kam jsem něco nahrával, právě na tu slušnost spoléhaly. Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Jan Kirchner

Odpovědět Odkaz Také se připojuji s naší zkušeností s Thunderbirdem. Přešli jsme na něj z Outlooku již před mnoha lety, Outlook nám často padal a průběžně ničil obsah pošty (který je v jednom souboru). Měl jsem z Thunderbirda obavy ale musím říct, že až na drobné problémy je použitý souborový systém spolehlivější.

K rychlosti: mám poštu s 6 účty, dohromady cca 3-5 GB (nevím aktuálně) a celkem v ní mám asi kolem 100 000 e-mailů a to v cca 100-200 strukturovaných složkách.

Pro rychlejší aktualizaci používáme synchronizaci s místním úložištěm, takže jsou zprávy dostupné i off-line. Pro přístup k poštovním serverům používáme již výhradně IMAP. Při tomto obsahu je spouštění "téměř" okamžité, práce a přepínání složek rychlé bez problémů.

Co mě trápí je pomalé zapisování e-mail adres, protože TB prohledává adresář po každém zapsaném písmenku aby nabídl doplnění adresy, což znamená zpomalení po každém ťuknutí o 0,1-0,6 vteřiny což opravdu desně zdržuje a je to nepříjemné. Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Jan Kirchner

Odpovědět Odkaz Ještě doplňuji, že v jednotlivých složkách nemáme mnoho zpráv, maximálně tak 8000, takže je práce s nimi rychlá.

Mám ale také na jednom počítaci více pošty (cca 200 000 zpráv) a jednu složku s cca 90 000 zprávami (tyto jsou ovšem jen lokální, ne IMAP), tam je její otevření o něco delší, trvá asi 4 vteřiny, což vzhledem k její velikosti stále myslím slušné.

Problém tedy bude někde v nastavení.

Zajímaly by mě zkušenosti ostatních i s pomalostí praní adres jak jsem uváděl výše, pro porovnání rychlosti dodávám, že v adresáři mám cca 8000 kontaktů.



Díky za zkušenosti! Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Petr Valach

Tak si to zakažte, Předvolby | Vytváření, záložka Adresování. Re: Re: Re: Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Jan Kirchner

Odpovědět Odkaz Zakázat to nejde.

Nemohu psát adresy ručně či je kopírovat, to zdržuje. Doplňování z adresáře musí fungovat, ideálně ale rychleji.

Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Petr Valach

Tak jo, přesvědčil jste mě. Měl jsem Konverzaci nainstalovanou, ale zákazanou. Ráno jsem ji pustil a jedeme...

Mám ale řadu výhrad.



Mám ale řadu výhrad.

Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Petr Valach

Já si to neodpustím... na



Omlouvám se, ale přijde mi to naprosto neuvěřitelný :D

Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Leoš

Odpovědět Odkaz Docela se mě i líbí, ale jsou v něm drobné chyby. Kromě těch o kterých tady píšou jiní, tak se mě nelíbí, jak komolí informaci mezi kým je korespondence. Spojuje mě jména dohromady s "ajá" , občas to je pěkná zkomolenina. To se mě vůbec nelíbí.

Pak jsem hledal, jak seřadit korespondenci od zdola nahoru, tj nejnovější zpráva nahoře. Nenašel jsem.

Odeberu ho. Někdy v budoucnu ho opět zkusím.

Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz To s tím "ajá" mi vadí taky. Může to být chyba v překladu do češtiny. Asi by nebylo od věci o nahlásit ;-)

Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Petr Valach

Odpovědět Odkaz U mě se nezabydlel. Nakonec jsem ho dal pryč. Náhled na konverzaci TB umožňuje i bez něj přímo z kontextového menu a nic dalšího v tomhle doplňku nevidím. Asi síla zvyku, ale spíš mi do mailů zanáší pěkný nepořádek... a nelíbí se mi jeho práce s přílohami. Takže po letech je to u mě s tímhle stejné :D ale zaujatý nejsem, jen mi je prozatím celkem k ničemu.

Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Andrej Pavelka

Odpovědět Odkaz Thunderbird mi s týmto doplnkom posielal do tlačiarne prázdne strany. Keď som doplnok bypol, tlač fungovala v poriadku.

Re: Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Aha, tak vám děkuju. Aspoň vím, proč měl kolega problémy (úplně stejné). Ale napodruhé se tisk zadařil i s Konverzací...



Článek mě přiměl k tomu, abych si Konverzaci ještě prověřil, ale nakonec jsem ji vypakoval. Pro mě opravdu nemá cenu, neposkytuje mi o mnoho více než příkaz z nabídky Otevřít konverzaci a spíš mi dělá ohromný chaos a zpomaluje načítání.

Doplněk Konverzace pro Thunderbird zpřehlední komunikaci

kamowski

Odpovědět Odkaz narazil som na tento starší článok, no povedzme ako slepá kura na zrno :D

doplnok ma zaujal, nainštaloval som si ver. 2.10.2,

vyzerá to šikovne a hlavne, je to už najmenej 3 roky vyvíjané, tzn, nie je to mŕtvy projekt

zatiaľ ostáva :)