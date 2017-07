No veru citaj citaj :-) To ze sa to vztazje len na odkladanu novu verziu napisane nie je. Gimp...Zaciname z horsieho konca - a ako argument je uvedeny odklad novej verzie...

Trochu soudnosti by to chtělo soudruzi Linuxáci, to je to, co většině z vás bytostně schází

Zoner Photo Studio 14: Alternativy pro Linux

Lišák

Díky za tento článek a náhodě, že jsem na něj zabloudil. Ať jsou to časopisové recenze, nebo jiné články, většinou jen popisují výhody a nevýhody představovaného. Tady jsem našel paletu alternativ. Když pominu jednoduché prohlížeče, znal jsem jen GIMP. Je to příliš stručné, ale přesto díky. Najít tu přehlednou tabulku funkcí (nástrojů), co který program má a nemá, to bych snad už byl v počítačovém nebi. Díky za upozornění na absenci Klonovacího razítka a Retušovacího štětce v Darktable. Bez těchto nástrojů to není na míru ušité pro fotografy. Nějaký ten prášek na snímacím čipu nebo dráty v záběru (však víme co všechno se nám tam plete) se vždycky najdou. Dál se neobejdu bez Úrovní (to je to hejbání s histogramem), Křivek a Transformací (srovnat horizont, kolinearitu, perspektivu atd. v ZPS). Ještě nesmím zapomenout na Soudkovitost, Vinětaci a Gradient (přechodový filtr). Zbytek úprav má i ten nejjednodušší prohlížeč.