Linux E X P R E S

Re: Jak spouštět v Linuxu libovolné soubory

Určitě přínosný a zajímavý článek, nicméně spíš pro ty, kteří chtějí jít opravdu do hloubky a zcela preferují práci v konzoli a souvisejících nástrojích...



Já naproti tomu oceňuju, že Linux má při použití prakticky jakéhokoliv "lepšího" GUI možnost "klikoidně" nastavit přímo v systému asociaci souborů velmi podobně jako to mají třeba Windows.



Navíc to obvykle lze udělat minimálně dvěma způsoby: buď přes Nastavení systému - Asociace souborů, nebo ve správci souborů přes pravé myšítko, otevřít čím atd. (teď jsem popsal situaci v KDE a Krusaderu, ale jinde to bude obdobné).



Velmi komfortní záležitost, kterou lze navíc obvykle dodatečně ručně modifikovat tak, aby výsledek byl přesně podle očekávání...