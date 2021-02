Linux E X P R E S, MuseScore

Wednesday, 3. February 2021 |



Dne 14. ledna 2021 bylo oznámeno nové vydání notačního editoru MuseScore verze 3.6. Toto vydání se zaměřuje na notosazbu. Řeší mnoho z největších problémů ovlivňujících rozložení a vzhled not. Nová verze MuseScore je výsledkem spolupráce mezi uživateli a vývojáři. Ti ji považují za první velký krok k té úrovni dokonalosti při sazbě not, se kterou program celosvětově prorazí a které se v budoucnu budou snažit dosáhnout.



Za nejpozoruhodnější v této verzi jsou označeny nové notové písmo Leland a nové textové písmo Edwin. Leland je vysoce propracovaný styl notace, který vytvořili Martin Keary a odborník na sazbu Simon Smith. Cílem Lelandu je poskytnout klasický styl notového zápisu, který jednoduše vypadá správně, s vyváženou, sladěnou váhou a vyladěným vzhledem, který se vyhýbá příliš stylizovaným kudrlinkám. Martin Keary (vystupující pod přezdívkou Tantacrul) vytvořil video, kde popisuje vznik písma. Přitažlivým způsobem přibližuje, jak byl Leland vytvořen. Nové písmo Edwin je založeno na písmu New Century Schoolbook, které je již dlouho typem písma některých předních světových vydavatelů. Bylo vybráno, aby doprovázelo Leland. Kromě toho je poskytováno nové výchozí nastavení stylu (okraje, tloušťka čáry atd.), které doplňuje písma Leland a Edwin a odpovídá zvyklostem používaným předními světovými vydavatelstvími.



Stejně důležitý jako nový styl notace je i nový systém svislého rozvržení. Ve výchozím nastavení je zapnut u nových notových zápisů a lze jej zapnout také u starších notových zápisů. Jedná se o ohromné vylepšení toho, jak jsou notové systémy svisle uspořádány, a ušetří hodiny práce tím, že výrazně sníží závislost na svislých vymezovačích odstupů a ručním nastavování. Rovněž byl vytvořen systém pro automatické uspořádání nástrojů v notovém zápisu tak, aby vyhovoval řadě běžných zvyklostí (orchestrální, pochodová hudba atd.). Kromě toho budou nově vytvořené notové zápisy ve výchozím nastavení také přesně uzavřeny v závorkách. Lze dokonce určit sólové nástroje, které budou uspořádány a sestaveny podle zvolené zvyklosti. Tyto tři nové systémy jsou výsledkem skvělé spolupráce mezi Simonem Smithem a Niek van den Bergem.



Také byl výrazně vylepšen způsob zobrazování notových písem: Emmentaler a Bravura, která přesněji odpovídají záměrům původních návrhářů, a bylo zahrnuto nové jazzové písmo s názvem „Petaluma“, které navrhl Anthony Hughes ze Steinbergu.



Bylo dále provedeno několik velmi užitečných vylepšení ukládání. Nové dialogové okno nyní obsahuje spoustu praktických, časově úsporných nastavení. Tuto práci provedl Casper Jeukendrup.

Příručka k MuseScore 3.x je přeložena až na pokročilá témata a následující kapitoly (některé z kapitol s pokročilými tématy je možné najít přeloženy ve verzi příručky pro MuseScore 2) a část věnovanou instalaci v různých operačních systémech.