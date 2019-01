Linux E X P R E S, MuseScore 3

Sobota, 26. leden 2019 |



V závěru roku 2018 - na štědrý den, bylo zahájeno vydávání třetí řady notačního editoru MuseScore. Označena je tato verze jako průkopnická.

Síla MuseScore byla dlouho v jeho snadném používání, početném společenství tvůrců a v dobré dostupnosti notového materiálu na stránce musescore.com, a také ve skutečnosti, samozřejmě, že je zadarmo.

Nejpodstatněji se pokročilo v novém systému automatického umísťování, který rozpoznává a zajišťuje vyhýbání se střetům mezi prvky notového zápisu.

Přibyly automatické aktualizace.

Byly zavedeny nějaké nové funkce ulehčující naučení se ovládání programu a jeho používání.

Aby nebylo potřeba hned zkraje tolik studovat příručku k editoru, byla vytvořena sada nápomocných Prohlídek, které se objeví automaticky a poskytnou okamžitou nápovědu k určitému běžnému tématu, když se s ním poprvé potkáte.

Bylo přidáno vyhledávání a lepší uspořádání palet, aby se symboly, které hodláte přidat do not, hledaly a nacházely lépe.

Pro přizpůsobení vzhledu a chování prvků notového zápisu lze s nimi spojené různé vlastnosti a styly téměř úplně ovládat ve zdokonaleném okně Správce. Jsou poskytovány nové vlastnosti, jako je umísťování nad a pod notovou osnovou, a pořadí jejich poskládání, aby se řídilo, jak se různé prvky vzájemně překrývají.

Nový způsob vkládání not a úprav dovoluje vkládání a mazání not a pomlk v taktech, automatický posun následujících not dopředu nebo dozadu. Toto může být užitečné při opravách omylů, a také pro tvoření not bez jednoho metra.

Pro pohyb v notách poskytuje režim jedné strany projíždění not ve svislém zobrazení.

Nové okno s časovou osou poskytuje okamžitý přehled not. Zobrazí orientační značky, tempo, předznamenání, a změny taktového označení. A ukáže, kde který nástroj přehrává, oproti přestávkám. To umožňuje jednoduché skočení na určitý úsek notového zápisu.

Nástroj pro porovnávání not ukazuje rozdíly mezi dvěma verzemi notového zápisu.

Byla vylepšena notace. MuseScore 3 podporuje další notace, jež byly běžně požadovány.

Bylo přepracováno řízení přehrávání tak, aby se zvětšila jeho užitečnost. Přehrávací panel je ukotven, aby zabíral méně místa. Ve směšovači je možno ztlumit jednotlivé hlasy notové osnovy. Nyní je jako výchozí sbaleno více kanálů pro nástroj, a pro každý lze určit port (přípojku) MIDI a počet kanálů. MIDI editor byl podstatně zdokonalen, aby se s ním daleko snadněji upravovaly parametry přehrávání každé noty v notovém zápisu.

Uživatelé MuseScore mohou přepnout vzhled rozhraní na tmavý, čímž dojde k proměnění rozhraní na tmavé barevné schéma, upření pozornosti na obsah a upozadění ovládání. Pro uplatnění změn není třeba MuseScore restartovat.

V polovině ledna 2019 aktualizace na 3.0.1 započala předpokládané pravidelné vydávání aktualizací. Tato aktualizace přinesla vedle oprav přepracovaného průvodce novým notovým zápisem, což má vést ke snadnějšímu hledání v šablonách, lepší náhled na noty a podstatné vylepšení zpřístupnění pro slepé uživatele. Nový vzhled rozhraní směšovače umožnil jeho zmenšování do panelu a ukotvitelnost v panelu. Rovněž má být dosahováno lepšího automatického umísťování dynamických šipek a dynamiky. Notové zápisy vytvořené ve druhé řadě jsou v MuseScore 3 taktéž zaváděny lépe.