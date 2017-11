Linux E X P R E S, Nové motivy pro přehrávač Sayonara

Pondělí, 23. říjen 2017 | | 1 | známka 1,00



Jednoduchá otázka. Můžeme očekávat nějaké nové vestavěné motivy vzhledu v Sayonaře 1.x, takové, jakých je spousta pro Winamp 2 nebo 3 či 5?

Zajímá mě vzhled přehrávače, který se už už blíží verzi 1.0, což by mělo po vydání verze 1 či následující znamenat, že by byl k mání i pro Windows. Vzhled zajisté pomává dotvářet požitek z přehrávané hudby. V současnosti je na výběr z tmavého a světlého motivu.



Podle autora programu: "People may easily create a css file and play around with it themselves. Maybe one should make a public call for ideas. I guess some designers would love to put all their efforts into it". :)

Přidávání funkcí pro nadcházející verzi přehrávače Sayonara 1.0 je v současnosti zmrazeno a program připraven ke zkoušení. Pokud si dobře pamatuji, ze dřívějších vyjádření vývojáře Sayonary Lucia Carrerase usuzuji, že 1.0 je mezníkem, kdy by se možnost užití programu měla rozšířit i na Windows, nebo by na tom měl pracovat, jakmile vývoj postoupí na verzi 1.



Mně ale zajímá, zda by bylo možné zvětšit počet motivů/témat/skinů, prostě zvýšit počet možností, jak upravit vzhled přehrávače převlečením do jiného kabátku. Pro inspiraci se i vzhledem k ideovým zdrojům programu nabízí řady 2 a 3 přehrávače Winamp. Stačí se podívat na stránky, jako jsou Winamp Heritage - Winamp skins nebo customize.org - Most Popular Winamp Skins (např. dvojková řada má velkou přehlídku témat na Most Popular Winamp 2.x Skins) a o přísun spousty nápadů k napodobení (okopírování) je postaráno.



Jak si tak vybavuju při vzpomínání na doby, kdy jsem používal Winamp a zkoušel jsem měnit vzhled, jedním z těch, které mě něčím zaujaly byl třeba Nucleo NLog v2G, nebo podobný, viz ukázka níže.



Luciovi Carrerovi tato myšlenka zní svůdně, ale kruci, je to z jeho pohledu docela dost těžká práce, která by jej stála příliš mnoho času. Říká, že lidé mohou lehce vytvořit soubor CSS a hrát si s tím sami. Někdo by mohl veřejnost vyzvat, aby přišla se svou troškou do mlýna. S nadsázkou hádá, že někteří umělci (grafici) by se tomu rádi věnovali. Sám se však hodlá soustředit na programování.

Rád bych v přehrávači, jak plyne z uvedeného, viděl jako volbu témata, kde inspirace by mohla přijít třeba ze stránek se "skiny" pro Winamp. Měl bych tedy návrh, pokud by se tato informace mohla dostat k někomu (lidem), kteří by si s tím dokázali poradit a měli samozřejmě zájem a chuť, aby se do toho pustili. Jako šablona pro začátek by mohl pomoci například soubor AmpBase, jestli těm poznámkám k tomuto motivu dobře rozumím: "its not a skin. its a template. and very useful. if you ever want to make a winamp2 skin, use it, it will save you lots of troubles".



Děkuji