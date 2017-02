Linux E X P R E S, Google odstraní aplikace s nedostatečnou ochranou soukromí

Sobota, 11. únor 2017 | | 2 | známka 1,00





Firma Google začala obesílat vývojáře aplikací pro Android, které nemají náležitou politiku ohledně ochrany soukromí - tedy k čemu potřebují požadovaná oprávnění a jak nakládají s daty uživatelů. Po 15. březnu pak začne nevyhovující aplikace odstraňovat z obchodu Google Play.

V obchodě je ke stažení mnoho aplikací požadujících oprávnění nepotřebná k tomu, co deklarují jako svůj účel (například různé "svítilny" vyžadují přístup ke kontaktům nebo k SMS). Jejich autoři ani neuvádějí, k čemu tato práva potřebují a jak se získanými daty naloží.

Podle magazínu The Next Web se může tento proces týkat milionů aplikací v Google Play. Jack Cooney, tvůrce aplikace Hop Hop Ninja!, ho vítá: "Myslím, že je to fantastické, pročistí to obchod Google Play od mnoha vadných a zombie aplikací, takže naše hry budu v obchodě lépe viditelné, neboť výsledky hledání nebudou zahlcené. Pro lidi tak bude snazší najít naše aplikace jako Hop Hop Ninja! pomocí lepších klíčových slov jako ninja nebo Nerd Agency a získat mnohem relevantnější výsledky."