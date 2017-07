Linux E X P R E S, OpenAlt 2017: Call for Papers

Máte-li co nabídnout pro letošní konferenci OpenAlt v Brně, neváhejte a přihlaste svoji přednášku nebo workshop.

Středa, 21. červen 2017





Každoroční konference OpenAlt se letos koná ve dnech 4. a 5. listopadu. Pokud máte zájem na konferenci přednášet nebo vést workshop, můžete již nyní poslat organizátorům svůj příspěvek. Možných témat a oblastí je velké množství.

Můžete například představit svůj softwarový nebo hardwarový projekt, hovořit prakticky o čemkoliv okolo svobodného softwaru či hardwaru (včetně mobilních technologií) nebo svobodné tvorbě vůbec (hudba, film, výtvarné umění apod.), věnovat se informační bezpečnosti a soukromí, alternativám ve vzdělávání, Hnutí tvůrců, oblasti bastlení (DIY, do it yourself), otevřeným datům a datovým formátům, komunitní činnosti...

Ano, na OpenAltu můžete ukázat i něco z vaření, pečení a další přípravy pokrmů