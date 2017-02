Linux E X P R E S, Studie: 70 % mladých Švédů stahuje pirátská videa

Sobota, 18. únor 2017 |



Konzultační firma Mediavision zkoumala chování švédské populace ohledně stahování nelegálně sdíleného videoobsahu (včetně sledování nelegálně streamovaného videa). Navzdory rozvoji služeb nabízejících přístup k legálnímu obsahu je nelegální obsah stále velmi populární.

Odvolací soud v minulých dnech rozhodl, že musí švédský poskytovatel internetového připojení Bredbandsbolaget blokovat přístup k portálům The Pirate Bay a Swefilmer, zpřístupňující nelegálně sdílený obsah.

Téměř čtvrtina Švédů ve věku od 15 do 74 let za poslední měsic stáhla nebo sledovala nelegálně poskytované video. U mladých lidí ve věku 15 – 24 let takový obsah využila více než polovina; pokud se vezme v úvahu jen mužská část tohoto věkového segmentu, je to dokonce 70 %.