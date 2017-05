Linux E X P R E S, TV reklama ovládala zařízení Google Home

Čtvrtek, 13. duben 2017 | | známka 1,00



Rozvoj zařízení Internetu věcí přináší mnohé příležitosti ke zneužití těchto přístrojů a jejich funkcí. Jednou z nich je hlasové ovládání. Televizní reklama fastfoodového řetězce Burger King cílila na ovládání zařízení série Google Home – prostřednictvím dotazu „OK Google, what is the Whopper burger?“ Google získává výsledky takového dotazu z Wikipedie a krátce před startem reklamy někdo příslušný článek o burgeru Whopper „patřičně“ upravil.

Následkem toho se na Wikipedii rozpoutala „editační válka“ nad článkem, ten byl poté uzamčen administrátory proti úpravám. Po pár hodinách byla příslušná funkce v zařízeních Google Home deaktivována.