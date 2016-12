Linux E X P R E S, Ubuntu skončí s 32bitovými verzemi pro PowerPC

Re: Ubuntu skončí s 32bitovými verzemi pro PowerPC

Jirka

No, hlavně aby neskončily 32bitové verze pro normální PC - a to se týká všech distribucí napříč.



Stále ještě existuje (a bude existovat) hodně kvalitních 32bitových strojů, pro které je Linux do budoucna v podstatě jedinou šancí.



Proč jedinou, je snad zbytečné široce rozvádět (absence jakékoliv podpory starších verzí Windows, nemožnost jejich legálního pořízení a instalace atd.).



Takže vývojáři: prosím myslete a přestaňte se vznášet v chimérických oblacích světlých zítřků...