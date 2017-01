Linux E X P R E S, Uživatele sítě Tor lze sledovat pomocí ultrazvuku

Pátek, 6. leden 2017 |



Na konferenci Black Hat Europe 2016 a na 33. Chaos Communication Congressu ukázal tým vědců, jak lze využít ultrazvuk ke sledování uživatelů sítě Tor. Metoda, která se označuje jako ultrasound cross-device tracking (uXDT; česky ultrazvukové sledování napříč zařízeními), se začala používat v roce 2014 v reklamních systémech a spočívá v tom, že se generuje neslyšitelný (ultrazvukový) signál, který je zachycen jiným zařízením.

Může to fungovat například tak, že si někdo nainstaluje do telefonu aplikaci nějaké firmy. Aplikace odposlouchává přes mikrofon a komunikuje se serverem firmy. Pokud se telefon dostane do blízkosti reklamního panelu (nebo si uživatel otevře web firmy, klidně i s vymazanými cookies atd.), reklamní systém se to dozví a zobrazí uživateli personalizovanou reklamu.

Metoda funguje i přes síť Tor, samozřejmě jen za jistých okolností (je čím generovat ultrazvuk a je možnost ho zachytit a zpracovat). Lze tak deanonymizovat a sledovat uživatele připojeného přes tuto síť – ať už k jakýmkoli účelům (dobrým i špatným). Vědci vyvinuli i plugin pro prohlížeč Chrome, který ze zvuku odfiltrovává ultrazvukovou složku.