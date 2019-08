Linux E X P R E S, Sayonara Player 1.5.1

Středa, 21. srpen 2019 |



Obrázky přehrávače hudebních souborů podobného vzhledem WinAmpu, ačkoli má tento dlouhodobě jen dvě podoby - světlou a tmavou, Sayonara Player v jeho zatím (na chvíli) poslední verzi 1.5.1 poskytnou představu, jak vypadá a čím je vybaven. Chce to jít a prozkoumat možnosti nastavení. Přijdete tak třeba na to, že si lze nechat zobrazit místo seznamu umělců/jejich alb jejich reprezentaci pomocí obalů alb, jak to vidíte níže. Zrovna hraje Karel Gott, který 14. července oslavil své 80. narozeniny. Při té příležitosti byl vydán a do prodeje dán jednak čtyřcédéčkový komplet 80/80 - zahrnující osmdesát písniček, mapující Karlovu kariéru od šedesátých let dvacátého století. A dále vyšlo na patnácti CD třista písní, které vycházely jako singly (Singly). Pokud byste si chtěli pustit včelku Máju, sáhněte po výběrovém albu Čas růží.

Nejen texty, které jsou vidět v rozhraní jsou předmětem změn. Patrný rozdíl je vidět při srovnání s tím Sayonara Playerem, o kterém se tu kdysi již aspoň jednou psalo.

Poslední verze umožňují aktualizaci překladu rozhraní za běhu, takže se dají některé věci dopilovávat velice rychle, protože aktualizace (ze serveru) se objevují během přijatelného časového intervalu. Zajímavý je přístup (povaha) vývojáře přehrávače (jinak zdá se rovněž určitého jazykofila - určitě se totiž, ja jsem si dovodil z několika zmínek, seznámil se skladbou několika včetně baltských jazyků, když někdy při návrhu na text v nabídce/dialogu "naříká" nad tím, jak to může být asi tak dlouhé např. v ruštině), který někdy šetří na počtu řetězců v překladovém souboru. Občas je to šetření "na nepravém místě", což jsem si (v dobrém) jindy u jiných programátorů neuvědomil. :-) Změna na jednom místě pak může vyvolat nechtěný projev na místě jiném. Třeba nyní v případě příkazu Edit - Upravit, kde jsem pro větší srozumitelnost a díky dostatku místa snad jen přechodně text rozšířil na Upravit značky a obaly, protože o to tam šlo, tak proč to nenaznačit rovnou. Ale když je jedno slovo v nabídce souvisejících činností použito v jednom smyslu, a někde jinde to samé v jiné souvislosti zase v jiném - jako zde po Upravit sbírku následuje dialog, kde je akorát pole pro adresářovou cestu a pak ještě pro název, tak to vyvolá diskuzi, jejímž výsledkem může být v příští verzi lepší rozdělení řetězců pro odpovídající místa.



Stejně tak si není třeba dělat hlavu z těch velkých písmen v záhlaví prohlížeče knihovny - sbírky, jako je např. Doba Trvání, i když v překladu nic takového zapsáno není. Jde (a přechodně) o jinou než zrovna nejvhodnější metodu převádění písmen na velká. To se brzy skoro samo vyřeší. Stejně tak očekávám zlepšení u těch názvů žánrů na výběr, jako je Hudba Z Pohádek.

Spojení, jako je např. Rychlost a Výška tónů, jsou dalším logickým výsledkem logického přístupu. Dva řetězce, dvě karty schované v jednom dialogu. Ve výsledku to vypadá jako jedna položka v řádku nabídky, kde možná zapomnětlivý překladatel nechal dvě velká písmena. Tak to ale není. Jednoduše zkusit jen tak pro zábavu takovou věc, jako je napsat u druhého řetězce písmeno malé, by tady rychle vedlo ke zpozorování neestetického vzhledu příslušného textu v zobrazeném modulu rozhraní (karta).

Ačkoli jsem si dodal trošku odvahy a teprve nedávno vývojáře "přiměl" k tomu, aby se zabýval tím, co podle mě prozkoumá každý vývojář začínající s lokalizací v Qt, totiž používáním jednotného a množného čísla, paukálu, tak po prohlídce nejnovější verze se zdá, že z tvarů jako 20 Skladby zbyla (prozatím?) jen číslovka, a jinde to také zatím není jiné. Je to a doufejme, že opět jen zatím, také viditelně nad kartami se seznamy přehrávaných skladeb, statistika: "21 Skladby", kde by nad to radost přineslo poladění chybějící zkratky pro sekundy.