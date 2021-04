Linux E X P R E S, Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Saturday, 10. April 2021 | | 1



Poznámka na úvod: text dále je hrubým překladem výzvy zveřejněné na stránce distribuce Mageia. Důvod, proč se zde předkládá, je prostý. Podnětem k tomu se stala žádost Yuriho Chornoivana: "Ahoj, jsme na začátku nového vývojového cyklu a potřebujeme baliče (tvůrce balíčků) z celého světa.

Bylo by skvělé, kdybyste tento příspěvek mohli přeložit a sdíleli jej, aby mohl být zajištěn udržitelný rozvoj báječné distribuce. ;)

Předem vám za to děkuji. S pozdravem, Yuri".

Poznámka k výřezu z obrázku jednoho z pozadí používaných v Mageii/připravených pro nynější Mageiu 8.

S právě vydanou Mageiou 8 a se zahájením vývoje Mageii 9 (Cauldron, nestabilní větev Mageii), je nyní čas tak akorát zapojit se, a to tím, že se dáte do balení.

Začínáme se zabývat funkcemi, které chceme zahrnout v Mageie 9. Protože je to ve vývojovém cyklu brzy, nyní je čas na zásadní vývoj nebo velké aktualizace klíčových součástí (programů). Toto je skvělá doba na připojení se k projektu, protože můžete navrhnout funkce, které byste v něm rádi viděli, pomoci provést velké změny, nebo zjistit, jak se distribuce rozvíjí prostřednictvím vývoje, stabilizace, načež je uvolněna.

Je-li program, který vás zajímá, chcete-li pomoci udržovat část distribuce, nebo se chcete naučit něco nového, čeká tu na vás, pakliže hodláte přiložit ruku k dílu, ve skupině tvůrců balíčků spousta příležitostí.

Ti, kteří mají znalosti související s balením balíčků rpm, co na to chtějí a mohou skočit rovnou, mohou přeskočit další část a přejdou na wiki stránku Mageii, kde se dozví, jak se stát baličem Mageii.

Zabalení kusu software si žádá vzít zdrojový kód poskytovaný jeho vývojářem a proměnit jej v něco snadno spravovatelného koncovými uživateli nainstalovaného systému Mageia. Jde o to zajistit, že balíček má všechny potřebné závislosti pro správné sestavení i spuštění, a také odladit nastavení sestaveného a nainstalovaného softwaru tak, aby bylo nejvhodnější pro systémovou jednotu Mageii. To se dělá napsáním souboru spec, který se používá jako předpis - návod na sestavení instalovatelného balíčku rpm.

Uspořádání souboru spec je velmi logické a lze mu rozumět, i když jsou vaše zkušenosti s programováním velmi malé. Vše, co potřebujete ke zvládnutí základů, je podnikavost, nadšení a rozhodnutí učit se. Dobrý přehled toho, co je ve specifikačním souboru a jak pracuje, je v kapitole: Uvnitř souboru spec.

Pokud se do toho chcete dát a zapojit se, dalším krokem pro vás je vytvořit si u Mageii účet a postupovat podle pokynů. Osvětlují další kroky, jak začít a najít učitele (zkušený a spolehlivý rádce). Po ruce jsou také elektronické poštovní konference a kanály IRC (#mageia-dev), pokud se chcete zeptat na to, oč jde.