Linux E X P R E S, Nezapisovateľný USB kľúč/SD karta v linuxe

Možno sa Vám už niekedy stalo, že ste pod Linuxovým systémom pripojili svoj USB kľúč alebo pamäťovú kartu do USB portu a keď ste chceli na dané prenosné zariadenie so súborovým systémom FAT 32 zapísať dáta, nebolo to možné, pretože Vám systém odoprel práva na zápis. Kdesi na internete som sa dočítal (zdroj neuvediem, pretože žiaľ, nepamätám sa, kde som informáciu našiel), že je to spôsobené poškodeným súborovým systémom zariadenia. Podľa toho článku to Linux neignoruje, ale Windows áno. Linux sa vraj na rozdiel od Windowsu snaží zabrániť poškokodeniu dát tým, že zabráni zapisovaniu dát na zariadenie, kým nedôjde k náprave súborového systému na zariadení. Ako túto nápravu vykonať, pokúsim sa teraz vysvetliť.

Predpokladám, že zariadenie (USB kľúč/SD karta) je pripojené k počítaču.