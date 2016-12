Linux E X P R E S, Úvaha: právny hacking

"Zákon sa môže stať nástrojom na šikanovanie ľudí. Považujem ho za najnedokonalejšiu vec, ktorú človek vymyslel. Je nejednoznačný, v každej krajine iný a často je nefér." zákony nemůžou být nikdy dokonalé, protože, za prvé se společnost neustále mění, a za druhé jimi nelze obsáhnout veškeré lidské chování. A to ani v rámci jedné země, natož celosvětově. zákony nejsou nástrojem na šikanování lidí, od toho tu máme stát a jeho instituce. (viz npř sovětská ústava vs praxe) Ty také ve společnosti zákony uplatňují a i na férovosti tohoto uplatňování pak záleží "férovost zákona". A máme ideální stát? Budeme mít? :) takže zrušit stát a zákony? Přineslo by to zlepšení? Já absolutně nevěřím, že by mohla vzniknout nějaká harmonická společnost, nepravděpodobnější se mně zdá tyranie síly. YMMV

Srovnání počítačového software a zákona značně pokulhává. Počítačový software říká zcela přesně (alespoň to je cíl programátora), co má počítač v každé situaci dělat (a cokoliv jiného je chybou). Zatímco zákon říká (nepřesně), co člověk nemá dělat, a jestli se jedná o porušení zákona musí nutně stanovit nezávislý soud.



Co není zákonem zakázáno je povoleno - co není software povoleno, je zakázáno. Dále, alespoň české právo (a nevím, zda to nevychází již z Řeckého práva, což je základ). ještě říká, že veškeré rozhodnutí státní moci by mělo jít ve prospěch občana (princip zbytečně neomezovat - zda to platí v praxi nechám na laskavém posouzení čtenáři).



Ad "díry v zákonech" ty tam budou prostě vždycky už prostě jen proto, že se civilizace (už nějakých 50 tisíc let) neustále vyvíjí. Dnes nelze připravit zákony pro zítřek. Důležité také je, jak se k tomu "obcházení" společnost postaví.