Linux E X P R E S

Tak jednoduché to není. Systemd zdaleka není jen startovací systém. Prorůstá v distrech do spousty míst a negativně ovlivňuje např. i takovou věc jako je logování nebo přihlašování uživatelů do systému. Vývojáři Devuanu prostě chtějí Linuxové distro, které je průhledné a chovající se předvídatelně - tedy starý dobrý Unix. Rozumím jim velmi dobře.

Re: Devuan 1.0: první verze „Debianu bez systemd‟

fela

Práveže to úžasné je. Jednak to, že to niekto dokáže, a hlavne to, že opäť pridávajú ďalší stupeň voľnosti do IT sveta.