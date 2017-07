Linux E X P R E S, Devuan 1.0: první verze „Debianu bez systemd‟

Re: Re: Re: Devuan 1.0: první verze „Debianu bez systemd‟

fraze "GNU/Linux se tristi" je ZAKLADNI nepochopeni...

nic jako "tristeni sil" totiz neexistuje, vymysleli si to trollove a opakujou to volove ;)



v praxi jde totiz o NASOBENI sil, protoze lide co pracuji na XYZ+1 s myslenkou +1 by NEpracovali na XYZ, protoze na XYZ jiz pracuji tvurci XYZ, ten kdo vytvori XYZ+1 to totiz dela proto ze to chce udelat JINAK a protoze ma SVOBODU tak to udela JINAK JINDE...

ve vysledku pak muze vytvor z +1 byt zpetne pouzit tvurci XYZ i v XYZ...