Linux E X P R E S

Re: Re: KDE neon: zajímavé spojení Ubuntu a KDE

Jiří Eischmann

Odpovědět Odkaz

To jsou ale úplně jiné typy bezpečnostních problémů. Software má chyby a to i bezpečnostní. Distribuce s tím moc neudělá, její kvalita se pozná jenom v tom, jak rychle dokáží oznámenou chybu opravit.

Něco jiného je ale, když má distribuce tak špatně nastavené repozitáře, že tam může poslat balíček naprosto kdokoliv a kompromitovat jinak dobrý software.

To je asi jako argumentovat, že když autu selhávají brzdy a nemá žádné bezpečnostní pásy, že to vlastně není tak špatné, protože i v bezpečných autech renomovaných značek může člověk dostat na silnici smyk, napálit do stromu a zabít se.