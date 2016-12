Linux E X P R E S, KDE neon: zajímavé spojení Ubuntu a KDE

Pondělí, 12. prosinec 2016 | | 4 | známka 1,00





Jako Kubuntu, ale s jinou filosofií

Kdo má aspoň částečné povědomí o derivátech linuxové distribuce Ubuntu, jistě zná Kubuntu. To je distribuce využívající desktopové prostředí KDE Plasma a další software z projektu KDE. Distribuce Kubuntu sice už není přímo podporována firmou Canonical, jak tomu bylo dříve, ale je oficiálním derivátem Ubuntu (což znamená například možnost využívat infrastrukturu Ubuntu) a vydávání verzí přesně „drží takt“ s Ubuntu.

Prostředí KDE Plasma v distribuci KDE neon

V rámci projektu KDE před časem vznikla distribuce KDE neon, která má na jednu stranu s Kubuntu hodně společného, zároveň se ale v mnohém liší. Základní filosofií není být derivátem Ubuntu (a už vůbec ne oficiálním), nýbrž něco uplně jiného, co lze shrnout do dvou tezí:

Váš desktop je váš desktop. Pevné jádro, nejnovější funkce.

První teze vyjadřuje, že pánem nad počítačem má být jeho uživatel a nikdo jiný. Nebylo by tedy v pořádku uživateli něco vnucovat nebo za něj myslet, byť by to třeba bylo „pro jeho dobro“. Druhá teze pak určuje, jak se distribuce skládá a udržuje. Základ je využit z Ubuntu s dlouhodobou podporou (LTS, nyní tedy 16.04), ten se doplňuje čerstvým softwarem z projektu KDE.

V Informačním centru je vidět, jaké verze čeho jsou použity

Tvůrci tvrdí, že KDE neon není distribuce (v pravém slova smyslu), že je to jen archiv balíčků. Není to ale tak úplně pravda, protože si lze stáhnout a spustit kompletní diskový obraz, bez nutnosti něco ručně připravovat (čili to lze považovat za distribuci).

Jak získat KDE neon

KDE neon má dvě edice: uživatelskou (User Edition) a vývojářskou (Developer's Edition). Pro běžné použití se samozřejmě volí první z nich, druhá je určena pro vývojáře softwaru z projektu KDE. Uživatelská edice se vydává v podobě standardních verzí a můžete si ji stáhnout z webu distribuce (v podobě obrazu ISO).

Uživatelská edice má ještě svoji stabilnější podedici: User LTS Edition. Ta je vhodná pro ty, kdo chtějí opravdu stabilní systém a oželí nejnovější funkce. I tak ale budou mít novější software, než je například v běžných (natož LTS) verzích distribuce Kubuntu. K dispozici je pouze 64bitová verze pro architekturu x86.

Po startu distribuce z obrazu v ní moc softwaru nenajdete

Obraz distribuce je „živý“ (live), není tedy nutné si systém k vyzkoušení instalovat. Stačí obraz vypálit na DVD nebo nakopírovat na flash disk a odtud systém nastartovat.

Co KDE neon nabízí (a nenabízí)

Pokud si spustíte aktuální verzi KDE neon přímo z obrazu, upoutá vás kromě speciální tapety na ploše také to, že není předpřipraven téměř žádný software. V systému najdete jen webový prohlížeč Mozilla Firefox, multimediální přehrávač VLC Media Player, obrázkový prohlížeč Gwenview a pár základních nástrojů z KDE. Nic víc.

Software KDE je k dispozici z repozitáře distribuce (zde v Discovery)

Na druhou stranu to pro základní ovládání stačí a další programy si doinstalujete podle potřeby (v aplikaci Discover, případně konzolovými nástroji). Na jednu stranu je to v souladu s tezí „váš desktop“, na druhou stranu by člověk očekával o něco málo bohatší sadu, obsahující třeba alespoň kancelářský balík.

Instalovat lze samozřejmě jak software z repozitářů KDE neon, tak i z Ubuntu, případně z ručně přidaných repozitářů.

Pohled uživatele a zhodnocení

Poznámka autora: Jsem řadu let uživatelem především distribuce Kubuntu, proto se na KDE neon dívám z pohledu uživatelé této relativně příbuzné distribuce.

Práce s distribucí KDE neon se v zásadě neliší od práce v Kubuntu. Kdo je zvyklý na prostředí KDE Plasma, bude tu jako doma – tedy samozřejmě až poté, co si doinstaluje potřebný software. Systém je při práci stabilní a neobjevují se žádná „překvapení“. Hlavním specifikem jsou čerstvé verze softwaru KDE, ovšem běžný uživatel obvykle neřeší, jestli má verzi novou nebo o něco starší – leda by potřeboval nějakou novou funkci, která tam dříve nebyla nebo s ní byly problémy.

LinuxEXPRES otevřený ve Firefoxu v KDE neon

Celkově lze tedy říci, že kdo dosud používá Kubuntu a je s ním spokojen, asi důvod k přechodu na KDE neon nenajde. Doménou této distribuce tedy budou pravděpodobně vývojáři aplikací pro KDE, kteří ale použijí spíše edici vývojářskou než uživatelskou. Na druhou stranu kdo si distribuci spustí pro nějaké „obyčejné“ použití, chybu určitě neudělá.