Linux E X P R E S, Akcelerace výkonu NAS zařízení pomocí SSD cache

Úterý, 1. listopad 2016 |



SSD cache je tak dokonalým řešením pro aplikace náročné na výkon IOPS, jako například databáze a virtualizaci, které tak mohou výrazně vylepšit celkovou rychlost pracovního procesu.

Když narazíte na výkonnostní bariéru…

Čím dál tím větší počet každodenně používaných aplikací vyžaduje vyšší výkon, aby mohly lépe reagovat na podnikové a organizační změny. A bez ohledu na to, jak rychlý je procesor nebo jak velká je kapacita RAM, rozhodujícím faktorem výkonu systému vždy bude rychlost a doba odezvy pevných disků na NAS. Konvenční logika navrhuje prostě na NAS nasadit rychlejší pevné disky nebo disky SSD, avšak to může mít za následek zvýšené výdaje a omezenou kapacitu úložišť – a to ani nezmiňujeme potřebný čas a úsilí. To vytváří tlak na administrátory IT, kteří musejí zvyšovat výkon systému, aniž by narušili rozpočet, aktuální kapacitu systému a aniž by odčerpávali prostředky ze svých ostatních projektů.

Paměť SSD cache ale může výrazně pomoci zajistit potřebný výkon pro náročné aplikace a pro zlepšení celkového toku práce se systémem a přitom představuje cenově dostupnou a snadno instalovatelnou metodu aktualizace NAS.

Cenově velmi příznivé, se snadnou instalací a konfigurací

Vybudovat NAS založený výlučně jen na SSD je nejen ekonomicky neúnosné, ale zásadně by to omezilo celkovou úložnou kapacitu na NAS. Při využití SSD cache lze maximalizovat kapacitu NAS a přitom současně zajistit bezprostřední přínos technologie SSD. Paměť SSD cache lze snadno nakonfigurovat instalací SSD do určených pozic uvnitř NAS a následným provedením několika kroků ve Správci úložišť. Není přitom třeba provádět žádné komplikované kroky ani pořizovat doplňkový software.

Článek byl připraven na základě materiálů společnosti QNAP.