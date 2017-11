Linux E X P R E S, NAS server pro kritické podnikové aplikace aneb Představujeme QNAP ES1640dc v2

Středa, 20. září 2017 |



ES1640dc v2 je založen na dvou procesorech Intel Xeon E5-2400 v2 a vyznačuje se architekturou se dvěma řadiči (aktivní-aktivní), což zajišťuje vysokou dostupnost služeb s téměř nulovou dobou prostojů, protože neaktivní řadič může kdykoli převzít funkci, pokud jeden z řadičů selže. K ES1640dc v2 se navíc dá připojit rozšiřující jednotka JBOD (EJ1600 v2) prostřednictvím dvoucestné mini-SAS koncepce tak, aby vydržel nepřetržitý provoz i při odpojení externího kabelu JBOD. ES1640dc v2 byl navržen pro nepřerušovaný chod kriticky náročných podnikových úkolů a produktivity.

Operační systém QES

ES1640dc v2 je vybaven zcela novým operačním systémem QES (QNAP Enterprise Storage), založeným na jádře FreeBSD a souborovém sytému ZFS, který se za roky zkušeností osvědčil jako nejvhodnější systém pro kritické podnikové aplikace. QES podporuje architekturu s duálním aktivním řadičem a vzdálené obnovení po havárii, lze jej integrovat přímo do prostředí OpenStack a je navržen pro intenzivní virtualizaci a aplikace VDI s optimálním výkonem. QES umožňuje téměř neomezené pořizování snímků a deduplikaci dat na úrovni bloků. Pomáhá tak vybudovat cenově nejefektivnější platformu VDI a úložiště pro kriticky potřebná data. ES1640dc v2 přitom poskytuje stejný uživatelský prožitek jako systémy QNAP NAS s QTS, takže uživatelům z podnikové sféry umožňuje rychle implementovat systém díky zkrácené době zaškolování. Navíc je ideálním systémem pro malé a střední podniky pracující s omezeným rozpočtem nebo pro divize velkých IT korporací řešící úkoly nezbytné pro chod podniku.

Vylepšený výkon pomocí NVRAM cache

Aby bylo možné zvýšit výkon a spolehlivost zápisu, je model ES1640dc v2 vybaven moduly NVRAM (ochrana dat DRAM zápisem do cache a akcelerace čtení z paměti flash) pro ochranu zápisu dat. Při zápisu dat do modulů NVRAM se aktivují záložní jednotky baterií na ochranu zápisu do cache a zároveň dochází k replikaci dat do záložního řadiče pro dosažení 100% integrity dat. Cache pro zápis s podporou NVRAM v architektuře s duálním řadičem nabízí vysoký výkon, odolnost proti chybám a menší zatížení zápisu na SSD flash.

Maximalizace výkonu úložiště VDI – deduplikace a komprese

Bitové kopie operačního systému a aplikace mohou obsahovat více než 90 % duplicitních dat, které jsou rozprostřeny po virtuálních počítačích. Model ES1640dc v2 podporuje deduplikaci dat na úrovni bloků pro optimalizaci využití úložiště z redundantních dat. Mezipaměť deduplikovaných virtuálních počítačů se snadněji používá pro dosažení optimálního výkonu virtuálních počítačů. Komprese vložených dat pomáhá redukovat velikost dat a optimalizovat využití úložiště. Pro správu úložiště ve virtualizovaném prostředí poskytuje model ES1640dc v2 podnikům nákladově nejvýhodnější řešení vzdálené virtuální desktopové platformy a správu informací nezbytných pro chod podniku.

Úložiště pro virtualizované prostředí

Model ES1640dc v2 je certifikován pro platformu VMware vSphere 6.0 a je kompatibilní s prostředím Microsoft Hyper-V a KVM. Díky tomu využívá možností flexibilní implementace a správy ve virtualizačních prostředích. ES1640dc v2 také podporuje VMware VAAI a Microsoft ODX po zvýšení výkonnosti snižováním zátěže serverů ESXi a Hyper-V a podporuje zásuvný modul QNAP vSphere Client a poskytovatele QNAP SMI-S s vyšší provozní účinností a správou ve virtualizačních prostředích.