Linux E X P R E S, ZyXEL NAS326: za málo peněz hodně muziky

Takže nikdo netuší, co vše se posílá/ukládá u výrobce, jak je/není komunikace zabezpečena, k čemu všemu má výrobce přístup (k celému NASu, když máme u nich účet a teoreticky i bez účtu, když NAS hned zavolá domů a ohlásí se) a když dojde k hacknutí služby výrobce, útočník má přístup na všechny NASy všech klientů. Tak to by asi lidi měli vědět, do čeho jdou.

Já to řeším VPNkou do vnitřní sítě, samotná zařízení ven přístup nemají a ani zvenčí se na ně nedá jinak než přes VPN dostat (vyžaduje to ale trochu lepší router než ten od operátora za korunu). Tohle co popisujete by se mi tedy krajně nelíbilo, to už bych víc asi věřil Dropboxu a podobným než nějakému řešení Zyxelu.