Linux E X P R E S, InstallFest 2017: návrat na „Karlák“ a výrazné rozšíření programu

Co přinesl letošní ročník pravidelné konference InstallFest? Především návrat do areálu na Karlově náměstí, podstatně rozsáhlejší program, řadu stánků, jídlo přímo na místě… Bylo toho zkrátka hodně.

Návrat na FEL ČVUT na Karlově náměstí

V posledních letech jsme byli zvyklí, že se InstallFest pravidelně koná ve Školicím centru Silicon Hill poblíž strahovských kolejí. Tato budova ale postupně akci přestávala stačit a v loňském roce už doslova „praskala ve švech“. Organizátorům se ale povedlo pro letošní rok dohodnout přesun do budovy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí. Konkrétní budova je v areálu označena písmenem E.

Na přednášející čekala konferenční trička a další suvenýry

Podstatně větší prostor umožnil rozšíření odborného programu i doplňkových aktivit. Namísto loňských dvou přednáškových a jednoho workshopového proudu tak na účastníky čekal výběr ze tří paralelně probíhající přednášek a dvou workshopů v sobotu, resp. dvou přednášek a tří workshopů v neděli.

Předsálí Zengerovy posluchárny

V předsálí legendární Zengerovy posluchárny a níže na mezipatře byly postaveny stánky všeho druhu – nechyběla možnost dát si zdarma kávu a pobavit se o virtuální serverech spolku vpsFree.cz nebo se občerstvit malinovkou či „sladkou jednohubkou“ (druhy se postupně různě obměňovaly) poskytnutou firmou Active 24.

Jednohubky servírované ze serveru

Komu to nestačilo, mohl udělat pár kroku k bufetu a tam si zakoupit něco menšího či většího k jídlu. Tamtéž byl v poledne k dispozici i oběd.

Dáte si malinovku?

Odborný program

Podoba odborného programu vznikala stejným způsobem jako v minulých letech. Kromě tradičních přednášejících a pozvaných hostů se mohl se svým příspěvkem přihlásit každý. Po předvýběru pak proběhlo veřejné hlasování, které nejen podpořilo konkrétní přednášky a workshopy, ale pomohlo i s odhadem zájmu a tedy volbou vhodných sálů.

Účastníci InstallFestu sledují přednášku v Zengerově posluchárně

Mezi přednáškami si tak účastníci mohli vybrat například přizpůsobení shellu bash, linuxové síťování, efektivní psaní na klávesnici, programovací jazyk Rust, router Turris Omnia, základy 3D tisku či technologii AppArmor, tématy workshopů byly kupříkladu šifrování s GPG, instalace Arch Linuxu, ESP8266 nebo Git Flow.

Přednáška v jednom z menších sálů

Stánky, key signing party a videopřenosy/videozáznamy

Kromě výše zmíněných stánků tu byly i další, které rozhodně stály za návštěvu. Například u bastlířů MacGyver byla, jako už tradičně, k vidění spousta zajímavých kousků plně funkčních či rozpracovaných elektronických zařízení, administrátoři z Klubu Silicon Hill ukazovali provoz a správu studentské sítě, na stánku #vimpivo ze Střediska unixových technologií Silicon Hill byla zase možnost se dozvědět, co umí editor VIM.

Administrátoři Silicon Hill, v pozadí bastlíři MacGyver

V neděli po poledni se na mezipatře sešli všichni, kdo měli zájem o PGP key signing party – tedy o setkání, kde si zájemci vzájemně vymění fingerprinty svých veřejných klíčů, prokáží si totožnost a veřejné klíče podepíší.

Key signing party

Kdo se nemohl InstallFestu zúčastnit osobně, mohl – jako už tradičně – sledovat internetové přímé přenosy, které zajišťovalo Audiovizuální centrum Silicon Hill. Z hlavního sálu (Zengerovy posluchárny) se opět vysílalo v rozlišení 4K. Videozáznamy jsou již k dispozici a poslouží samozřejmě i těm, kdo by rádi byli sledovali dvě přednášky současně, ale mohli být pochopitelně jen na jedné.

Snímek z videozáznamu přednášky Michala Kubečka

Shrnutí konference

InstallFest pořádně vyrostl a začíná již konkurovat podzimní akci pořádané stejnými lidmi – konferenci LinuxDays, přestože mají trochu odlišné zaměření. Z „menšího brášky“ se tak stává prakticky dvojče. Tím by se zcela jistě stal, pokud by se přesunul na místo, kde probíhají LinuxDays, tedy do budovy FIT v Dejvicích. Prostory FEL na Karlově náměstí jsou sice vyhovující pro přednášky a workshopy, místa pro stánky, tvořící podstatnou část náplně LinuxDays, tam ale tolik není.

Jeden z workshopů na InstallFestu

Rozhodně lze ale říci, že meziroční „nabobtnání“ konference zvládli organizátoři na výbornou a jak programová část, tak i vše okolo, zcela naplnilo představy účastníka zvyklého na vysokou úroveň českých linuxových konferencí.

Toto ještě není z konference InstallFest všechno, můžete se těšit na další články, které už budou zaměřeny na konkrétní témata.

VIM běžící na hardwaru vskutku historickém