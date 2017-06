Linux E X P R E S, IT 17: zajímavé přednášky, politická témata, ručníky pro účastníky

Konference Internet a Technologie 17 přinesla řadu zajímavých přednášek (z toho některé na témata do značné míry politická) a kvalitní všestrannou péči o účastníky, kteří si kromě jiného odnesli i sadu ručníků. 

Přesun na Karlovo náměstí

Letošní rok je zřejmě ve znamení přesunu konferencí na Karlovo náměstí. Do tamní budovy FEL ČVUT se totiž přesunul už březnový konference InstallFest, nyní ho následovala konference Internet a Technologie. Zda je to změna k lepšímu či horšímu, je věc subjektivního vnímání. Každopádně konání konference na různých místech (a že už jich bylo, včetně například smíchovského pivovaru) jí přidává na zajímavosti.

Někdo přijel autem, někdo tramvají … a někdo na elektrické koloběžce

Hlavním sálem, kde se konaly všechny přednášky, byla legendární Zengerova posluchárna, v předsálí na účastníky čekal stánek projektu Turris, registrace s prodejem knih pak na mezipatře. Workshopy se konaly v dalších místnostech budovy fakulty, občerstvení se podávalo jak před posluchárnou, tak na chodbě v protější části budovy, oběd dokonce na třech místech.

Prodej knih u registračního pultu

Knihy, které zde byly v prodeji, si lze také zdarma stáhnout – jsou rozšiřovány pod licencemi Creative Commons.

Co na účastníky čekalo

U registračních pultů (byly dva, rozdělené podle abecedy) každý dostal nejen visačku se jménem, ale také tašku s materiály poskytnutými jak pořádajícím sdružením CZ.NIC, tak i sponzory konference. Tato taška byla tentokrát podstatně objemnější, než bývá na konferencích IT zvykem – obsahovala totiž nejen drobnosti jako letáky, propisky či flash disk, ale také krabici se sadou tří různě velkých ručníků od CZ.NIC.

Kromě řady jiných věcí každý účastník získal i sadu tří ručníků

Po celou dobu konference si každý mohl dát čerstvě připravovanou kávu od Kofárny, a to v neomezeném množství.

Je libo kávu?

U stánku projektu Turris byly k vidění nejen routery (původní Turris i novější Turris Omnia), ale i komponenty BigClown. To je stavebnice pro Internet věcí, která je kromě jiných počítačů (např. Raspberry Pi) schopna úspěšně spolupracovat právě s routery Turris a z licenčního pohledu je – stejně jako Turris – otevřeným hardwarem. Celou dobu tu byli přítomni vývojáři z projektu Turris a po určitý čas i z projektu BigClown.

U stánku projektu Turris byly k vidění jak routery, tak i komponenty IoT stavebnice BigClown

Kdo měl zájem, mohl se zapsat na některý z workshopů (kapacita byla omezená) a pak se ho zúčastnit.

Přednášky

Konference byla – poněkud neobvykle, protože obecně to bývá spíš naopak – rozčleněna tak, že první den byl program kratší a druhý delší (rozdíl jednoho přednáškového bloku). Souviselo to s tím, že první den byl věnován hlavně projektům CZ.NIC a doménám, kdežto druhý den se konaly všechny ostatní přednášky.

Ondřej Filip zahajuje konferenci

Po zahájení proběhly dva dopolední bloky věnované CZ.NIC a záležitostem okolo domén. Na něm kromě jiného Jaromír Talíř představil čerstvě spuštěnou automatickou správu keysetů – tedy to, o čem jsme se v prosinci loňského roku dozvěděli v teoretické rovině, už bylo nasazeno do praxe.

Účastníci konference sledují přednášku

Z druhého bloku lze zmínit například přednášku Reginy Fuchsové z organizace EURid, věnovanou vícejazyčným doménám a IDN. Totiž přestože v Česku se většina firem i jednotlivců staví proti podpoře IDN a diakritiky, v některých státech je o to naopak zájem velký. A organizace EURid vícejazyčnost podporuje, což se projevilo i čerstvým spuštěním TLD .ею.

Konference se vysílala živě a jsou k dispozici videozáznamy (den první, den druhý)



V odpoledním bloku Patrick Zandl shrnul výsledky Turris hackathonu, zakladatelé BigClown pohovořili o již zmíněné stavebnici pro IoT a dalších plánech, Martin Děcký představil mikrojádrový operační systém HelenOS.

Druhý den jako první vystoupil Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ, a ukázal zákulisí českých telekomunikací. Poté Ondřej Filip vysvětlil, co (nejen on) vidí špatného na navržené novele zákona o vojenském zpravodajství a co se udělalo pro její vylepšení.

Témata některých přednášek byla „politicky kontroverzní“

Zvláštní zmínku si zaslouží přednáška Ondreje Jombíka o tom, jak Slovensko přišlo podvodem o svoji národní doménu .sk a jak se situace vyvíjela až do dnešních dnů. Pro leckoho, byť zvyklého na české a slovenské poměry, občas poměrně divoké, to byl poměrně velký šok. Stejně jako to, v jakém technickém stavu se slovenská TLD nachází (výpadky provozu, absence DNSSEC, registrace přes webový formulář bez existence API atd.) a že slovenští politici situaci stále více zhoršovali. Po skončení přednášky vyjádřili účastníci konference Slovákům podporu velmi dlouhým potleskem, stejně jako dotazy, jak mohou pomoci.

Přednáška Petra Jirana o RTBH v NIX.CZ

Z dalších zajímavých přednášek lze zmínit třeba aktuality z elektronické identifikace (realizace nařízení eIDAS, elektronické občanky, zapojení mojeID do federace eduID.cz a další), informace o událostech okolo otevřených dat nebo přednáška o tom, jak snadno lze někomu umožnit zneužití elektronické identity.

Shrnutí

Konference Internet a Technologie si dlouhodobě udržuje velmi vysokou úroveň odbornou i organizační a spíše ji ještě postupně zvyšuje, jak se ukázalo i v podobě IT 17. Stala se tradičním místem, kde se lze dozvědět mnoho zajímavých a užitečných informací z oblasti internetových technologií.

Tímto informace z konference nekončí, budou následovat články zaměřené na konkrétní témata z přednášek.

Napečeno pro účastníky IT 17