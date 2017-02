Linux E X P R E S, Jaký byl DevConf.cz 2017?

Pátek, 17. únor 2017 |



Mrzne až praští

Letošní ročník konference doprovázely opravdu tuhé mrazy. Ve většině prostor se vydržet dalo, ale když si někdo chtěl odskočit na oběd, tak během čekání umrzl. Letos se navíc nedalo koupit jídlo uvnitř budovy, ale bylo potřeba dojít ven k Food Truckům. Menší občerstvení v podobě ovoce, kávy a vody bylo naštěstí k dispozici uvnitř.

Občerstvení na konferenci

Návštěvníků konference přilákala spoustu a už bylo místy cítit, že by DevConfu neuškodily větší prostory, než ty, které nabízí FIT. Já jsem se dostal na všechny přednášky, kde jsem chtěl, ale občas bylo během konference vidět na dveřích nápisy informující o plném obsazení posluchárny.

Návštěvníci konference se mohli podívat i do muzea na FITu

Firefox roadmap and development this year (Martin Stránský, Michal Stanke)





Na tuto přednášku o plánech pro Firefox jsem se dost těšil, protože akčkoliv aktuálně používám primárně Chrome, tak mne vývoj Firefoxu dost zajímá.

Martin mluvil hlavně o projektu Electrolysis, což je rozdělení Firefoxu do více procesů. Aktuálně se využívá 1 proces pro obsah (v Nightly to jsou 2) a 1 proces pro UI. Časem se ale tento počet bude ještě zvyšovat a během talku se mluvilo o 8 jako o cílovém počtu (to se ale může změnit).

Ve Firefoxu se také postupně začíná přepisovat více a více částí do Rustu, což je programovací jazyk vyvíjený Mozillou, který by měl být odolnější vůči často se vyskytujícím chybám v přístupu k paměti, které se dají ve spoustě případů využít k útokům. Na konec Martinova talku zbyla ukázka Firefoxu na Waylandu, který už si teď můžete vyzkoušet.

Ve druhé části přednášky mluvil Michal Stanke o projektu Quantum, což je úplně nové jádro, které ve Firefoxu časem nahradí aktuálně používané Gecko. Poté Michal představil některé velice zajímavé experimenty pro Firefox Test Pilot.

Skvělá událost, kterou je škoda propásnout

Konference byla velice vydařená a jen těžko by se jí dalo něco vytknout (snad až na to počasí :) ). Součástí byla i party ve Flédě sponzorovaná Red Hatem, na kterou se dostali i návštěvníci, kteří si stihli vyzvednout party badge (celkový počet míst na party byl 700).

Pokud jste na konferenci nebyli, případně jste nestihli některou z přednášek, tak se na záznamy můžete podívat na YouTube. Na nějakém jednodušším způsobu procházení záznamů s kolegy ještě pracujeme. Seznam přednášek naleznete na webu konference. Autorem fotografií v článku je Jiří Folta a celou galerii naleznete na síti Google+.