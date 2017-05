Linux E X P R E S, AFRINIC: Žádné IP adresy pro státy blokující Internet

Regionální internetový registr AFRINIC projedná návrh opatření, které by zakázalo poskytovat další IP adresy státům, které brání svým obyvatelům v přístupu k Internetu.

Na svém příštím mítinku, který se koná v červnu v Keni, africký regionální internetový registr AFRINIC projedná návrh opatření, které by zakázalo poskytovat další IP adresy státům, které brání uživatelům v obecném přístupu k Internetu (netýká se tedy cenzury konkrétního obsahu, jakou například u nás zavedl zákon o hazardních hrách).

Sami tvůrci návrhu přiznávají, že je takové opatření ve své podstatě drakonické. Zároveň ale cítí, že přišel čas na konkrétní činy, protože pouhá prohlášení mají jen malý nebo žádný efekt.

Opatření by zamezilo v získávání IP adres státům a subjektům jimi vlastněným nebo s těsnými vazbami na tyto státy, a to ještě 12 měsíců po skončení blokační aktivity; totéž se týká i subalokací. Zároveň AFRINIC nebude asistovat u transferů adres na tyto státy. Pokud stát uplatí blokační politiku více než dvakrát během deseti let, zmíněná roční lhůta bude prodloužena na pětiletou.