Linux E X P R E S, Co bude v KDE Plasma 5.10?

Co bude v KDE Plasma 5.10?

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Pokud se nepletu, tak většinu, možná vše z uvedeného už v KDE je...

Hlavně bych ocenil zapracování na stabilitě. Ta je i v pětce na úrovni Windows.

Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz To se mýlíš, nic z uvedeného tam není. Ale že některé aplikace občas padají, je jasná věc. Zrovna dneska mi Plasma sletěla. Chtěl jsem nahlásit chybu, jenže to nešlo, protože nebyly k dispozici debug informace. A ty nebyly proto, že nebyly nainstalované potřebné balíčky. A potřebné balíčky nešly nainstalovat ... protože jaksi neexistují. Tohle ovšem padá na hlavu vývojářů Kubuntu, nikoli KDE. Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Opravdu v KDE 4 není možnost rozbalování složek při přesunu souborů? :D :D Tam to dokonce fungovalo, v KDE 5 už ne. Ale možná jde o něco jiného, nechám se překvapit. Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz Mrkni na to video (je též tady: https://www.youtube.com/watch?v=QIRGoOzbp88), tam je vidět, o co přesně jde. Re: Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Díky. Tak pokud jde o ten první krok, tak tenm jsem v KDE 4 využíval běžně. Druhý je novinkou.

Co bude v KDE Plasma 5.10?

Jirka

Odpovědět Odkaz Hmmmm....kdyby se tak věnovala mnohem větší péče tomu, co už funguje a to se zdokonalovalo. Jenže to bychom nebyli "in", že...



Trvalo hodně dlouho, než se podařilo funkčnost a stabilitu KDE 4 dostat na úroveň stále nepřekonané KDE 3. No a teď KDE 4 netuším proč končí a máme tu iňáckou 5, kterou jsem po všech dosavadních pokusech zase rychle opustil, abych mohl PC normálně používat.



Proč vývojáři neustále likvidují to, čeho už bylo dosaženo, vymýšlejí kolo a přidávají do něj nové, naprosto nelogické, často ošklivé a obvykle i nestabilní funkce?



Nějaká obsese či masochismus?



Malinko z jiného soudku, i když filosoficky vlastně ne: je a bude v KDE 5 i ta příšerná sada monochromatických ikon, kterou vymyslelo snad fakt úplné pako?



Prvotním účelem ikon by měla být rychlá intuitivní orientace, do které patří i barevné vnímání. Tohle se tomu vypatlanci podařilo úspěšně zlikvidovat.



Ani vlastně nevím, kde se tahle úchylka poprvé objevila, jestli to třeba nebylo v úplně jiném OS...

Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Pokud jde o funkcionalitu, je na tom KDE 5 mnohem dál než KDE 4 - to rozhodně. Za to jsem taky vděčný, je to moderní desktopové prostředí.



Nicméně třebaže se mi prostředí Breeze líbí, tak první věc, kterou jsem udělal, bylo nahrazení Breeze ikony sadou Oxymentary. Možná bych si i na Breeze ikony zvykl, ale připadají mi hrozně nečitelné. Použití sady Breeze v LibreOffice pak považuju za značný ústřel. Podobně jako sadu Sifr. V každém případě jsou ale hezčí než ikony třeba ze sady Humanity nebo staré KDE. Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz Původ těch monochromatických ikon je u Microsoftu a tohle opičení se je rozhodně krokem zpět v použitelnosti. Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Mně je celkem fuk, kde to má původ, protože mrkvošrot nepoužívám vyjma práce, v každém případě to vypadá hrozně a jejich tvůrci by měli méně navštěvovat drogový trh. Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

mmm

Odpovědět Odkaz Naprostý souhlas.

Kdysi skvělé KDE je nyní ve smutném stavu. Projekt zjevně vedou hračičkové, pro které není stabilita a testování prioritou.

Distribucemi to není. Ty chyby jsou všude stejné.

Je velmi hloupé, jak díky KDE5 zabili jinak velmi dobrou distribuci OpenSuse Leap 42. Víc jak rok a půl od její první verze je prostředí velmi nestabilní a chová se ne úplně deterministicky. Ani taková základní věc jako odstranění widgetu z plochy není funkční - vede k zakousnutí celé Plasmy a widget musím odstranit ruční editací konfiguračního souboru :-( Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Jirka

Odpovědět Odkaz mmm: no tak já jsem právě kvůli Leap 42 přešel na Kubuntu 14.04. Po letech využívání skvělého openSUSE přišel Leap a byl (alespoň u mě) od počátku nestabilní a všeobecně zoufalý.



Takže jsem hledal něco jako LTS a s KDE nanejvýš verze 4 - no a to byla a dodnes je pouze distribuce Kubuntu 14.04...



Bohužel podpora je pouze do roku 2019, takže netuším, co budu používat potom. Třeba se stane zázrak, nějaká skupina vývojářů si přestane hrát a fetovat, zamyslí se nad skutečnými hodnotami a začne pracovat na něčem v uvedeném smyslu. Moc tomu ale nevěřím... Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

mmm

Odpovědět Odkaz Já ze zoufalství na 3 PC stále jedu na OpenSuse 13.1 - zatím poslední OpenSuse, použitelné pro práci s PC.

Není už podporované, ale aktualizované důležité balíčky se dají pořád v repozitářích na download.opensuse.org sehnat. Co neseženu a pokud je to fatální, dokážu zatím opatchovat a zkompilovat. Jak dlouho takto přežiju, nevím.

Díky KDE5 je teď OpenSuse na desktopu velmi špatně použitelné. Re: Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Jirka

Odpovědět Odkaz Ad 13.1: jo jo, taky jsem tam tehdy skončil (alespoň myslím).



No a aby to ještě víc vylepšili, tak se zdá, že projekt Evergreen skončil...



Zkusím se podívat k Debianu, zda tam nebude nějaká LTS verze s KDE 4 a podporou i po roce 2019. Nebo možná *buntu s LXDE nebo XFCE a doplnit KDE aplikacemi?



Obecně moje dlouhodobá zkušenost říká, že nemá smysl se vážně zabývat marginálními distribucemi, na kterých neparticipuje dostatečný počet vývojářů a nejsou všeobecně známé. Docela často to totiž bývá tak, že "zhynou na úbytě", nejsou udržované, lokalizované atd.



Navíc pro ně nebývá možné využití binárek z repozitářů openSUSE, *buntu, Debian atd., což znamená kompilovat. No a to pro mě v době komfortní správy přes balíčkovací systémy není standardně využitelný způsob...



Bohužel, byť jinak silně podoporuju individualismus, ale z ryze pragmatických důvodů to občas nejde úplně vždycky. Re: Re: Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

mmm

Odpovědět Odkaz Vidím to podobně. Zvažuju přejít na Mint. KDE to sice není, ale i tak je Cinnamon vcelku slušný. Je to odvozené od Debianu a Ubuntu, takže podpora velmi dobrá.

Toho KDE je velká škoda. Obávám se, že už se z toho nevzpamatuje. A s ním jde do haj.lu i OpenSuse :-( Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Jirka

Odpovědět Odkaz Jo jo, na Mint jsem předtím zapomněl a naopak na něj právě doteď koukal, než jsem se vrátil sem ;-) Bohužel se ale zdá, že i tam KDE provozují ve verzi 5...



No, třeba to dotáhli někam kousek dál (směrem k funkčnosti). Uvidíme, možná to časem vyzkouším jako live, nebo ve virtuálním PC ve stávajícím Kubuntu. Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Neviděl bych to tak zle. Já jsem KDE nadšený. Autor článku potvrdí, jakmile jsem dostal KDE 5 na poč, byl jsem doslova v jiném světě. Pokud pominu ohyzdný vzhled breeze ikon a ten monochramtický balast, kterého se dá aspoň částečně zbavit, je to velmi dobře udělané prostředí. Díky jeho tvůrcům za opravdu skvělé dílo.

Sice se občas objeví spadnutí a nestabilita, ale není to tak strašné. Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Jirka

Odpovědět Odkaz No a KDE 3, popř. zralé KDE 4 jste předtím používal? Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Jistě, několik let. Proto jsem byl KDE5 nadšen.

Co bude v KDE Plasma 5.10?

Marek Byrtus

Odpovědět Odkaz Já problémy se stabilitou Plasmy neznám. Ale možná to bude tím, že si celé prostředí kompiluji, ze zdrojových kódů, sám. Distro Slackware current. Na druhé straně, zkoušel jsem spin Fedory s KDE a tam jsem několik pádů zaznamenal. Takže nestabilitu Plasmy přisuzuji konkrétním distribucím. Třeba zmíněná Fedora se hájí tím, že to není jejich primární prostředí a na KDE mají málo lidí(Třeba v RedHat ČR jen jeden).

Ad monochromatické ikony. Tento děs má původ skutečně ve Windows. Podívejte se na Win10 a bude Vám blivno. Podle frikulínů to je "in a cool a moderní". Barvičky, nebo omalovánky jak je nazývají, jsou mimo. A takový Office 365 ve Win10, to je panečku nádhera. Jeden velký monochromaticky slitek.

Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Díky za komentář. Pokud někdo bude tvrdit, že normální, standardní barevné ikony jsou mimo, tak mu ublížím. Člověk se orientuje zrakem, a barvy tomu samozřejmě velmi dobře napomáhají. To, čím se parádí KDE třeba ve startovací nabídce, je zoufalství.

To je už i komunita KDE na tom tak špatně?? Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Marek Byrtus

Odpovědět Odkaz Pravděpodobně se chtějí zalíbit potenciálním uživatelům, kteří by přešli z Win10. Je úsměvné, že některé piktogramy(ikonama bych to ani nenazýval) potřebují popisek, aby uživatel vůbec poznal, co znázorňují. Když člověk používá programy postavené na qt4 i qt5, vzniká v systému zajímavý mix ikon a monochromatických piktogramů.

Třeba já plnobarevné ikony vnímám i periferně. Na monochromatické musím přeostřit, protože některé se liší jen v detailech. A nejedná se jen o ikony. I okraje, scrollbary apod jsou monochromatizovány nebo běleny. Prostě děs. Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Jednoznačný souhlas. A to, jak třeba vypadá Krusader, to je PEKLO. Kdo tohle vymyslel, ten by to za trest měl mít před očima dnes a denně, 20 hodin každý den. Je to totální bullshit. Většinou bývám z novinek na desktopu nadšený, tak v tomhle případě říkám - takhle ne, soudruzi. Takhle opravdu ne. Máte nějaké statistiky oblíbenosti? Zkuste si je nejprve získat na demo, resp. beta verzích, než to pustíte do produkce. Dík. Re: Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz Problém je, že betaverze (nemluvě o těch ještě čerstvějších, tedy alfa a nightly) testuje jiná skupina uživatelů, než jaká bude používat produkční verzi. Takže tudy cesta nevede. Je potřeba dělat samostatné testy UX (na běžných uživatelích) a také získávat zpětnou vazbu od uživatelů produkčních verzí. Tedy kromě funkce pro hlášení chyb mít v aplikacích funkci pro co nejsnazší posílání námětů a připomínek. Stačí dialog, kde budou pole titulek, e-mail (nepovinný) a popis. A vkládat to jako požadavky do bugzilly. Re: Re: Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Petr Valach

Odpovědět Odkaz To by bylo naprosto úžasné. Ještě nějak zamezit, aby tam psal každej trotl (takže registrace), a hotovo. A klidně to může být i s nějakým výběrem tématických okruhů a podobně, aby se to dalo zařadit automaticky.



Ale to si tady jen povídáme. Tohle je utopie. Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co bude v KDE Plasma 5.10?

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz Registraci právě ne, protože ta už spoustu lidí odradí a přijde se tím o cenné informace. Musí to být nízkoprahové.

K těm monochromatickým ikonám (bylo: Co bude v KDE Plasma 5.10?)

Jirka

Odpovědět Odkaz OK. No a teď pánové odborníci jednoduchá otázka, rozdělená na několik částí:



a) zdá se mi tedy, že úchylka zvaná monochromatické ikony (správně kolegou přejmenované na piktogramy) je v Linuxu záležitostí KDE 5 (Ot5). Je to opravdu tak?



b) dá se tato úchylnost nějak CENTRÁLNĚ odstranit z celého systému, např. odinstalací nějakého konkrétního balíčku z KDE, nebo to už metastázovalo do jednotlivých aplikací a bylo by třeba udělat čistku i v nich?



c) má ona úchylnost jeden název (např. Breeze), nebo se skrývá pod různými?



Sám jsem to před časem v popsaném smyslu už letmo zkoumal, ale k jednoznačnému závěru jsem nedospěl...



Díky za reakce.