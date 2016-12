Linux E X P R E S, EFF: Hudební průmysl nesmí mít možnost někoho odstřihnout od Internetu

Úterý, 13. prosinec 2016 | | známka 1,00





V roce 2014 podalo hudební vydavatelství BMG žalobu na firmu Cox Communications, která odmítla na základě požadavků organizace Rightscorp (zabývající se vymáháním autorských a příbuzných práv) odpojovat své zákazníky od Internetu. Toto odpojování ukládá americký zákon DMCA v případě „opakovaných provinění“; pokud ISP nevyhoví, nese sám za porušování práv odpovědnost.

Prvoinstanční soud se přiklonil na stranu hudebního vydavatelství. Firma Cox se odvolala, přičemž se opírá o dvě otázky: kdy lze provinění považovat za opakovaná a jestli musí ISP buď vyhovět požadavku na odpojení nebo monitorovat činnost zákazníka, aby za něj mohl nést odpovědnost.

Zákon hovoří o „opakovaném provinění“, nikoli o „údajném“ či „tvrzeném“ opakovaném provinění. Vyžaduje tedy, aby o něm nebylo pochyb, aby bylo prokázáno.

Organizace Electronic Frontier Foundation, Public Knowledge a Center for Democracy and Technology naléhají na odvolací soud, aby nenutil poskytovatele přístupu k Internetu odpojovat zákazníky. Považují internetový přístup za zcela základní věc pro život člověka. Navíc by měl podle nich o odpojování rozhodovat soud, ne hudební vydavatelství.