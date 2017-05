Linux E X P R E S, Firefox Aurora končí, bude o jeden mezičlánek méně

Mozilla ukončuje distribuční kanál Aurora, z nočních verzí půjde kód přímo do betaverzí.

Firefox Aurora je distribuční kanál prohlížeče Mozilla Firefox, který poskytuje alfaverze. Tvoří mezičlánek mezi kanálem Nightly (noční verze s nejčerstvějším kódem) a Beta (betaverze). Nyní Mozilla oznámila, že Aurora končí, bude tedy o tento mezičlánek méně. Společně s tím se zpřísní přesun nových funkcí z nočních verzí do betaverzí, a to i za pomoci nových testů kontrolujících kvalitu kódu.

V praxi se zrušení kanálu Aurora projeví tak, že verze 54 byla dnes ještě vydána v tomto kanálu, ale příští verze 55 už půjde přímo z Nightly do kanálu Beta. V rámci verze 54 budou do Aurory ještě začleňovány bezpečnostní aktualizace. Uživatelé využívající tento kanál budou poté migrováni na kanál Beta; u verze pro Android to ale bude kanál Nightly.