Linux E X P R E S, Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

Úterý, 29. listopad 2016 | | 16 | známka 2,60





Ve videu Improvements to Bash on Windows and the Windows Console z konference Connect(); // 2016 vyzval Rich Turner z firmy Microsoft linuxové vývojáře, aby přešli na Windows 10. Podle Turnera poskytne linuxový subsystém ve Windows 10 vývojářům vše, co potřebují pro svoji práci, aniž by přišli o výhody systému Windows 10.

„Cokoliv, co na Linuxu normálně děláte při vývoji aplikací: ať už je to v Go, v Erlangu, v C nebo co ještě používáte, prosím, vyzkoušejte na Bash WSL a nejlépe nám nahlašte chyby. Opravdu to učiní náš život snazším a pomůže nám to vytvořit produkt, který budeme všichni moci používat a být s ním mnohem produktivnější,“ říká Turner.

Podle něj je konečným cílem, aby byl Windows Subsystem for Linux plně kompatibilní se všemi vývojářskými nástroji, které se používají v Linuxu a které by mohli používat ti, kdo přejdou na Windows. „Ještě nejsme úplně hotovi. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, než budeme moci úplně říct, že je to úplně kompatibilní s většinou nástrojů, které chcete používat.“





Snímek z videa Improvements to Bash on Windows and the Windows Console