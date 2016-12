Linux E X P R E S, Microsoft platinovým členem Linux Foundation

Re: Microsoft platinovým členem Linux Foundation

Jirka

Odpovědět Odkaz

No potěš koště... Kam strčili sosák, tam to nedopadlo dobře (zejména v posledních letech, viz třeba "vývoj" Windows).



A s těmi penězi: doporučuji jako rozcestník ke studiu http://www.cio.com/article/3045799/linux/5-reasons-microsoft-may-never-give-up-on-linux-patent-claims.html apod.



Jinými slovy: dají korunu, inkasují sto... Nic proti tomu, ale co mě dokáže spolehlivě vytočit je to, když někdo byznys schovává za marketingové žvásty, budící dojem, že snad jde o charitu...