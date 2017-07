Linux E X P R E S, Migrace zdrojových kódů Windows do Gitu je skoro hotova

Re: Migrace zdrojových kódů Windows do Gitu je skoro hotova

Jirka

V této věci jsem naprostý laik, ale z principu se domnívám, že GIT vůbec nemusí souviset s otevřeností či zveřejněním zdrojových kódů a v případě MS to tedy tak nebude ani náhodou...



Prostě ten systém používají vnitrofiremně. Proč taky ne, když parazitování na open source je tak snadné a ještě se přitom na něj dá plivat a různě ho znemožňovat.



Alespoň to jejich přirovnání Linuxu k rakovině je ale už nějak "out", i když mě vlastně přivedlo ke zjištění, že rakovinou jsou ve skutečnosti Windows (viz "promořenost" populace a neodstranitelnost té nemoci)...