Linux E X P R E S, Mozilla Thunderbird jde do Debianu

Po webovém prohlížeči Mozilla Firefox jde do linuxové distribuce i poštovní klient Thunderbird. Doba používání „záhadných názvů“ tak končí.

Dlouhá léta se v linuxové distribuci Debian nepoužíval webový prohlížeč Mozilla Firefox a poštovní klient Mozilla Thunderbird. Místo nich tam uživatel našel programy Iceweasel a Icedove, které vycházely z Firefoxu a Thunderbirdu, byly však upraveny s cílem zajistit jejich plnou svobodnost. Již před rokem ale došlo ke změně – místo Iceweaselu se v Debianu objevil Firefox.

Používání jiných názvů požadovala Mozilla proto, že nechtěla spojování upravených verzí se svými obchodními značkami. Firefox v Debianu je reálně dosavadní Iceweasel, výsledkem jednání mezi týmy Debianu a Mozilly totiž bylo, že Mozilla uznala „neškodnost“ úprav prováděných pro Debian.

Tehdy nebylo ještě jasné, jak to bude s poštovním klientem Thunderbird. Nyní už to víme: také tento program jde do Debianu. Zároveň se mění i název kalendářového rozšíření – dosavadní Iceowl bude nahrazen standardním Lightningem. Vývojáři a testeři nyní pracují na řešení bezproblémové migrace uživatelských souborů.

Přejmenování se týkalo i programu SeaMonkey (původně Mozilla Application Suite), který nesl název Iceape. Projekt Debian však ukončil podporu Iceape už v roce 2013.