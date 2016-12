Linux E X P R E S, MuCommander ožíva, počas neaktivity vznikol fork trolCommander

Re: MuCommander ožíva, počas neaktivity vznikol fork trolCommander

Ondro

Osobne som uz nedufal, ze sa vyvoj znovu rozbehne. Na nahlasene chyby reaguju, plany do buducna maju, uvidime.

So stabilitou som u muCommandera nikdy nemal problem. Pouzivam ho hlavne preto, ze podporuje aj sftp a je multiplatformovy. Pracujem tak 50/50 Linux/Windows a mam rad, ked mozem pouzivat rovnake programy na oboch platformach.

Cast ludi, co poznam ma problem s Javou(staci ju len spomenut).