Linux E X P R E S, Nové Ubuntu: žádné Unity a Mir, žádné telefony a tablety, žádná konvergence

Nové Ubuntu: žádné Unity a Mir, žádné telefony a tablety, žádná konvergence

nobody

uznavam ze rozsireni by mohla byt clenena no kategorii, nedavno aspon doslo k trochu predelani, take by to melo byt novym uzivatelum predkladane, ikonou na plose, zalozkou v prohlizece, nebo v "okno prvniho pusteni"...

kazdopadne mi slo o to ze pro uzivatele Gnome to staci projit jednou a na jinem PC uz nemusi protoze provedou sync kterej to automaticky nainstaluje...



to ze by neco melo byt jiz nativne je uhel pohledu, je to podobne jako s Firefox, take je skupina lidi kteri hlasaji ze je zbytecne/nevhodne aby prohlizec mel nativni funkce co nechce kazdej kdy lze snadno pridat rozsireni a druha skupina co by radeji vice nativnich funnkci bez potreby instalovat rozsireni na kazdou drobnost (napr. new tab after active), ja osobne uznavam u prohlizecu tu druhou moznost a pouzivam (nejen) proto Opera12 a VivaliBrowser...



radost delej hlavne sobe, ja Gnome nepouzivam, pouzivam Xfce ;)