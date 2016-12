Blogpost jsem smazal já. A to ne "bez dalšího", nýbrž proto, že jste ho opět zobrazil poté, co jsem ho předtím skryl. Skryl/smazal jsem ho ze tří důvodů: 1) Mojí strategií pro dnešek bylo po většinu dne ponechat jako jediný dnešní článek ten, který informuje o OpenAltu a Flatpaku. 2) Blogpostu chyběl obrázek a rozbíjel tak layout úvodní stránky. 3) Obsah blogpostu se ukazoval jako hrubě zasahující do osobnosti Jozefa Mlícha. Přestože "za obsah blogů a kvalitu informací zodpovídají jejich autoři, nikoliv redakce nebo provozovatel portálu", je i tak vydavatel ohrožen případnou náhradou škody, jak vyplývá z judikatury. Co se týká autorských práv, do nich zneviditelnění ani smazání článku nezasáhlo a ani nemohlo zasáhnout, protože se vydavatelství nezavázalo, že budou blogposty zveřejňovány nebo budou archivovány. Ano, mé řešení bylo dost necitlivé, že jsem blogpost ve druhé fázi (po opětovném zobrazení) smazal - a to neobnovitelně, protože pro blog není zapnutá správa verzí - ale vzhledem ke zmíněnému důvodu č. 3 jsem byl nucen jednat rychle. Diskusní příspěvek Jozefa Mlícha zveřejnit mohu, protože ten zůstal zachován: „Cau, nejsem uplne nadseny z toho, ze zverejnujes obsah nasi soukrome komunikace a sklonujes v clanku moje jmeno ve vsech padech. Mam na vec jiny nazor.“ Co se týká blogování - doporučuji, abyste si zřídil blog jinde, kde budete mít kompletní svobodu v tom, co lze zveřejnit. LinuxEXPRES vám tuto svobodu nemůže dopřát, protože se blogposty jeví jako integrální součást obsahu (zejména tím, že se zobrazují v hlavním proudu), redakční zásahy tedy nelze vyloučit. Do budoucna stejně plánujeme blogy zcela zrušit.

OpenAlt již zítra! - Jolla - přehnaná reakce

1) to je srozumitelné. Mně to nevadí.



2) to je pochopitelné. Estetická věc.



3) to jsem netušil, vysvětlete (a ano, když se chce, jednají lidé velice rychle). Za mě: Přišlo mi, že ta komunikace je normální. Byla krátká, a tak jsem ji zveřejnil včetně svého úvodu. Dal jsem to celé do uvozovek, aby bylo jasné, že je to citace



K reakci Jozefa Mlícha: Že se takové příspěvky celá léta, i když i o tom padlo v diskuzích slovo, automaticky objevují, tam kde nemusí - kde nejsou potřeba, je problém technický, jehož řešení snad i bylo slibováno. I míra a forma redakčního zásahu má dopady. Poukázal jsem na svoji "osobnost", jak tomu říkáte, ale na tu se Lukáš Jelínek neohlížel. Nevím, za co se Jozef Mlích stydí. Jiný názor má, ale neřekne jej (na co má názor). Je to celé dost srandovní. Jak to chápu já, tak článek vyzníval pro Jozefa Mlícha pozitivně v tom smyslu, že 1) Jozef Mlích založil vlastní projekt na Transifexu, 2) přispíval jsem do tohoto projektu (a to dost) "abych netříštil síly", 3) naváděl jsem další překladatele, když jsem měl možnost, abych posiloval kapacity tohoto projektu, a to i v době, kdy jsem zase já nebyl "nadšený" z politiky pána projektu, ale reaktivací původního jsem ukázal, že pro mě není problém jej udržovat na výši, :-D 4) Jozef Mlích byl schopen zařídit, aby se překlad z jolla-cesky objevil v zařízení, kdo jiný to může říct (ledaže by si nastudoval návod zakladatele unofficial-jolla-translations (kenya888), 5) Jozef Mlích byl iniciativní ve správný čas - nabídl překlad vývojářům jako oficiální, když se naskytla možnost, 6) malý problém s existencí alternativního překladu, když se o něm dozvěděl, začal řešit a logicky vyřešil tím, že prohlásil, že nerozumí tomu, proč existuje, a volně vyjádřeno: chtěl si navíc porovnat obě verze, aby zjistil, jaké jsou rozdíly v překladech, aby věděl co odpovědět, když by se jej někdo ještě jednou zeptal, který projekt nahrát do úložiště s překlady Jolly (systém Pootle). Chtěl se dozvědět víc o důvodech vzniku projektu. Ze své pozice konstatoval, že se tím zbytečně tříští síly překladatelů, 7) a je to vyřešeno.



Takže já zase moc nerozumím tomu, jaký by měl důvod utajovat svůj příspěvek k věci a můj subjektivní pohled na historii překládání Jolly. Dal jsem si i práci a zvažoval chvíli i psaní jeho křestního jména (jsem zvyklý spíš na Josef), ale několik stránek mě přesvědčilo, že je to Jozef. Přišlo mi to lepší, než skloňování přezdívky xmlich02, zvláště když ani v projektu jolla-cesky své jméno netají.