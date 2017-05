Linux E X P R E S, OpenCL 2.2, SPIR-V 1.2, SYCL 2.2

Úterý, 16. květen 2017 | | známka 1,00





OpenCL je standard pro paralelní programování heterogenních systémů. Nejčastěji se využívá k zapojení grafických procesorů (GPU) do běžného zpracování dat po boku hlavních procesorů (CPU). Nyní organizace Khronos, jež standard spravuje, ohlásila vydání verze 2.2.

Hlavní novinkou je začlenění OpenCL C++ jakožto statické podmnožiny standardního jazyka C++ 14. Po této možnosti vývojáři dlouho volali, protože byli dosud omezeni na jazyk OpenCL C. Změna se promítla i do mezijazyka SPIR-V využívaného v OpenCL (vydána byla jeho verze 1.2), a do abstrakční vrstvy SYCL (verze 2.2).