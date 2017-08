Linux E X P R E S, Oracle plánuje předat komunitě vývoj platformy Java EE

Firma Oracle plánuje, že by další vývoj platformy Java EE předala komunitě. I nadále by se ho ale účastnila a zajišťovala podporu dosavadních i nových verzí platformy.

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) je platforma jazyka Java určená především pro vývoj rozsáhlých podnikových aplikací a systémů. Podoba platformy se připravuje v komunitním procesu (Java Community Process, JCP), ale vývoj a podporu stále řídí společnost Oracle, která platformu získala v rámci akvizice firmy Sun Microsystems.

Nyní ale firma plánuje, že by i tento úkol předala komunitě a vývoj by se více otevřel. Řízení vývoje by probíhalo prostřednictvím neziskové organizace. Oracle se ale bude vývoje i nadále účastnit a zajišťovat podporu jak pro dosavadní, tak i budoucí verze platformy.