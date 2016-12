Linux E X P R E S, Oracle požaduje peníze po uživatelích Javy

V OpenJDK balíčcích to určitě není, ty jsou pod GPL s classpath výjimkou. Co se týká balíčků s Oracle Javou, tak tam jsem to nezkoumal - ale myslím, že v balíčcích s "headless" verzí Javy to nebude. I když možné je samozřejmě všechno.



Žaloba na Oracle je samozřejmě možnost, nebo to prostě neřešit a teprve v případě žaloby ze strany Oraclu se náležitě bránit. Vhodnější je ale spíš nepoužívat produkty Oracle, čímž myslím obecně všechny, protože zrovna produkty této firmy jsou známy svou licenční komplikovaností, kdy lze snadno udělat chybu. Někde to může být dost komplikované, ale v dlouhodobějším horizontu se to vyplatí - jak už na to přišli například v České spořitelně.