Linux E X P R E S, Pro velký zájem byla navýšena kapacita konference Internet a Technologie 16.2

Novinky z projektů Turris Omnia, Knot DNS, Knot DNS Resolver, mojeID nebo bezpečnost IoT zařízení. To je krátký výčet témat, která nabídne konference Internet a Technologie 16.2.

Úterý, 15. listopad 2016





Aktuality z klíčových projektů sdružení CZ.NIC, přednášky týkající se internetové bezpečnosti nebo workshopy věnované Turrisu Omnia a Arduinu, tato a další témata nabídne druhá letošní konference Internet a Technologie 16.2, kterou pořádá správce české národní domény 3. prosince na Fakultě informačních technologií ČVUT v pražských Dejvicích. I tentokrát je účast pro předem registrované zdarma.

Volné pokračování, které již tradičně navazuje na jarní konferenci Internet a Technologie (16), přinese internetovým nadšencům opět rozmanité spektrum příspěvků. „Hlavní program konference nabídne tentokrát pouze přednášky kolegů z CZ.NIC. Jsem přesvědčený, že jejich skladba přiláká nejen naše skalní příznivce, ale také všechny, které zajímá, co nového se děje v projektech jako jsou BIRD, Turris, Knot DNS nebo mojeID. Pozvat bych chtěl také například na příspěvek, ve kterém se Bedřich Košata bude věnovat nyní velice aktuálnímu tématu, a to bezpečnosti IoT zařízení. Neméně zajímavé budou i workshopy. V prvním z nich představí kolega Michal Hrušecký, co vše je možné udělat s open source routerem Turrisem Omnia. Ve druhém potom pánové Štěpán Bechynský a Martin Malý ukáží zájemcům několik praktických cvičení, v nichž bude hrát hlavní roli Arduino,“ dodává Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.



Během dopoledního programu si budou moci zájemci vyslechnout příspěvky, v nichž se přednášející zaměří na měření přesnosti směrovacích politik v IRR a implementaci analýzy malwaru na webových stránkách. Následovat bude blok složený z výstupů k routeru Turris Omnia a bezpečnosti IoT zařizení. Během odpoledne potom dostanou prostor prezentace spojené s registrem domén .CZ a projekty mojeID, Knot DNS a Knot DNS Resolver. Jako doprovodný program budou připraveny dva workshopy, na nichž budou mít účastníci příležitost si vyzkoušet funkce routeru Turris Omnia a několik praktických cvičení s novým výukovým EduShieldem pro Arduino. V přestávkách bude potom možné zakoupit knihy z Edice CZ.NIC za zvýhodněné ceny.

Kompletní program, registrační formulář a další důležité informace jsou k dispozici na internetových stránkách konference. Neváhejte a registrujte se co nejdříve.

Mediálními partnery konference Internet a Technologie 16.2 jsou také server LinuxEXPRES a časopis IT Systems.